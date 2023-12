Antonio Herraiz: "Hoy la noticia está en Suiza con esa farsa de reunión entre el PSOE y Junts"

Audio

Desde las 6 te venimos acompañando en La Mañana del Fin de Semana de COPE. Dice el EGM que los sábados y los domingos somos 940.000. Si eres de los nuevos, bienvenido, y si eres uno de los habituales que elige este programa para madrugar informado de lo que pasa, para acompañarte en el trabajo o en una noche de insomnio, gracias.

Hoy la noticia va a estar en Suiza con esa farsa de reunión entre el PSOE y Junts. ¿Dónde? Los dos han estado jugando al despiste hasta el final, y todo apunta que será en Ginebra. Ayer pillaron al fontanero de Sánchez, a Santos Cerdán, a su llegada al aeropuerto de esta ciudad suiza.

Y la misma escena se repitió con Miriam Nogueras, portavoz de Puigdemont en el Congreso. Lo que sabemos también es que es una reunión entre dos socios que llegan con las cartas marcadas. Nada de cita a ciegas ni nada que se le parezca, a no ser que haya sorpresas debajo de la mesa.

¿Qué se sabe y qué no se sabe?

Se sabe que Santos Cerdán acude conociendo de sobra que la principal exigencia de los separatistas es la celebración de un referéndum de autodeterminación. Así lo firmaron el 9 de noviembre, junto con lo de la amnistía, lo del lawfare, la cesión del 100% de todos los tributos que se pagan en Catalunya" a la Generalitat, y el resto de claudicaciones ante los separatistas.

Esto del lado del PSOE. Del lado de los indepes, el fugado Puigdemont va a la reunión de hoy con un antecedente claro.

Hasta ahora le han dado todo lo que ha pedido. La punta del iceberg -por el momento- es una ley de amnistía pero su meta final es el referéndum y ya advirtieron que lo iban a tratar en la primera reunión de hoy.

El resto es un teatrillo en el que Puigdemont se ha salido con la suya. La excusa para no celebrar ese encuentro en España es que sería inmediatamente detenido. Y es verdad. Pero también es verdad que el gran objetivo del ex presidente catalán es internacionalizar lo que ellos consideran que es un conflicto entre dos estados diferentes.

Y por eso se van a Suiza, con el consentimiento de los socialistas que saben que durante esta legislatura van a caminar en todo momento por la cuerda floja. Si no cumplen, caen. Por eso les han colado también la figura del verificador. Otra de tantas que no iban a admitir y han terminado cediendo. Ahora en terminología socialista no se puede hablar de relator, ni de verificador. Es el acompañante. ¿Al altar?

El resto es un suma y sigue de preguntas sin respuesta. Ha primado la opacidad absoluta, la discreción se torna en secretismo sin que nadie, ni el Congreso ni la prensa pueda fiscalizar lo que allí se trata. No sabemos el nombre del verificador y es lo de menos. Si se llama John o William. Da igual. Según se ha filtrado pertenecerá a HENRY DUNANT, que es un centro para mediar entre estados y, por lo general grupos terroristas. Fue el organismo internacional que certificó el final de ETA en 2014 y que es muy del gusto de los separatistas. Ha mediado también en conflictos internos en Sudán, Indonesia, Timor, Filipinas o Nepal.

Y, no, no trabajan gratis. ¿Son necesarios en una reunión supuestamente de trabajo, como están vendiendo? No, pero forma parte de esta carísima performance en la que lo único de verdad en todo lo que dicen es que nadie se fía de nadie. Y viendo el historial, motivos tienen los dos.

Luego el día nos trae lo de Félix Bolaños. No hace falta que repitamos lo del refrán. Lo de... ¿a quién se pilla antes? Si al mentiroso o al cojo. Ahora este dicho que tantas veces nos decían las abuelas está mal visto, pero es muy gráfico.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Ya sabes que el jueves el ministro de Justicia se fue a Bruselas. Su objetivo era convencer a los miembros de la comisión de que aquí no pasa nada. Que lo de la amnistía no es para tanto, aunque hasta ahora habían dicho que era inconstitucional. Que lo de borrar los delitos cometidos durante el golpe del 1 de octubre es cosa menor. Y que lo del lawfare, es decir, la persecución judicial, el señalamiento a los que consideren que instrumentalizan la justicia, es un invento de la derecha y la ultraderecha.

Esto es lo que llevaba en la maleta Bolaños a Bruselas y para que el relato no se le truncara, para no dejar que la verdad le estropeara lo que él considera una buena noticia, compareció para decir aquello de 0 preocupación.

Las instituciones comunitarias no están para bailarle el agua a ningún gobierno

Esto tras reunirse en Bruselas con su homólogo europeo y con la vicepresidenta de la Comisión. Claro, en las instituciones comunitarias no están para bailarle el agua a ningún gobierno. Podrían haber callado. Podrían haber salido con aquello de “es un asunto que compete a un estado y no nos pronunciamos”. Podían incluso haberse puesto de perfil. No, no. Nada de eso. Han entrado en el cuerpo a cuerpo. Para desmentir directamente a Bolaños. Lo hacía el portavoz del comisario de Justicia Didier Reynders.

Hay que ponerse en el lugar de las instituciones comunitarias. Hemos venido vendiendo hasta el 23 de julio que nos tenían que ayudar para traer a España a un delincuente para que fuera juzgado. Les hemos dicho que la amnistía es ilegal. Y ahí está la hemeroteca con lo que decía el presidente del Gobierno y con lo que dice ahora. El presidente y todos sus ministros. Y ahora, no sólo hay un cambio de guion radical, sino que nos atrevemos a poner en boca de la Comisión Europea, del comisario de Justicia lo que no había dicho.

El problema de las mentiras no es que te pillen. El problema es que seamos nosotros mismos, en este caso BOLAÑOS, el que se crea sus propias mentiras y construya un relato desde ahí. Por eso, cuando le preguntaron después, lejos de rectificar, se mantenía en su guion pre establecido.

Bolaños tiene perfectamente asumido su papel y lo va a protagonizar sin sonrojo hasta el último día.

Y hay un asunto, que no es menor, y que refleja la presión que ya empiezan a ejercer desde el Gobierno para que la JUSTICIA aplique la Amnistía de forma preventiva. Sabemos que la ley está todavía en una fase muy preliminar de tramitación, pero da igual.

Atentos a la decisión de un juzgado de Gerona. Se iba a juzgar a cuatro acusados de desórdenes públicos por interrumpir el tráfico ferroviario en el primer aniversario del uno de octubre, del intento de golpe en Cataluña.

Serían de los CDR, de Tsunami Democratic o radicales sin más -ni menos- de los muchos que quemaron mobiliario urbano o reventaron escaparates. La Abogacía del Estado controlada directamente por el Gobierno, estaba personada para reclamar indemnizaciones para RENFE y ADIF. Porque cuando se cortan las vías no es gratis. Luego hay que pagar la receta. 25.000 euros de indemnización les pedían. La Fiscalía solicitaba también cuatro años de cárcel para estos radicales por desórdenes públicos, daños y lesiones.

¿Qué ha dicho la Abogacía del Estado?

Como la ley de Amnistía está en marcha, que estos angelitos no vayan a juicio. Aplacemos la vista porque una vez que se apruebe se borrarán todos sus delitos, se eliminará su responsabilidad criminal. Y ese juzgado de Gerona ha dicho... ah, pues vale. Aplazamos la vista oral hasta noviembre de 2024.

Mientras otros juzgados, y lo hemos visto en la Audiencia Nacional o en el Supremo siguen trabajando contra los que delinquieron, los hay, como este de Gerona, que atienden ya a otras directrices. Y todo a pesar de que la ley de Amnistía ni está vigente y por lo tanto, el sentido común, nos lleva a decir que no se puede aplicar. Es más ni sabemos cuándo entrará en vigor, si es que lo hará.

De momento, estos cuatro radicales tienen, al menos, un año de Amnistía preventiva.