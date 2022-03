Antonio Herraiz: "El cambio de estrategia de Putin es una farsa"

Audio

Buenos días. Sigues en 'La Mañana del Fin de Semana de COPE'. Hoy nos ha costado un poco más levantarnos. Esta ha sido la madrugada en la que hemos adelantado el reloj. Con casi todo digitalizado, la mayoría de dispositivos se actualizan solos, pero siempre hay algún reloj que hay que adaptar todavía. Si lo tienes algún reloj analógico o similar, lo adelantas una hora más y fuera.

Miramos a la previsión del tiempo en este último domingo del mes en el que va a seguir la inestabilidad y también las lluvias en el este, aunque en la Comunidad Valenciana y en Baleares van a ser menos intensas que en los últimos días. Como te venimos contando, entra una nueva borrasca atlántica al suroeste que va a ir extendiendo de forma progresiva la nubosidad por la Península. En casi toda España, hoy se prevé un aumento de las temperaturas máximas.

GUERRA DE UCRANIA

Miramos primero aUcrania. Cuando no habían pasado ni 24 horas desde que Rusia había asegurado un cambio de estrategia para centrarse en la región del Donbás, en el este del país… Cuando no había pasado ni un día de ese anuncio, en el oeste de Ucrania, en la ciudad de Leópolis sonaba esto. s el sonido de una de las tres bombas que cayeron en la ciudad de Leópolis que está a menos de 100 kilómetros dela frontera con Polonia, un punto por el que huyen miles de refugiados. El ataquecoincidía con el presidente de EE. UU. en Polonia, en el límite con Ucrania, donde se reunía con ministros ucranianos y directamente llamaba carnicero a Putin.

"He´s a butcher, decía Biden". "Putin, es un carnicero". Biden eleva el tono tras comprobar sobre el terreno el drama de miles de refugiados y las consecuencias de una invasión que sigue a pesar de ese cambio de estrategia del que nadie se fía y que, como era de esperar, no se está cumpliendo. En un discurso en Varsovia, el presidente de EE. UU. señalaba que Putin no puede seguir en el poder y calculaba una guerra larga.









Esa batalla larga viene a confirmar que el cambio de estrategia de Putin es una farsa. No solo por ese ataque en Leópolis. Hay muchas pruebas. Un convoy de la organización por la seguridad y la cooperación de Europa en el que viajaban mujeres y niños ucranianos fue atacado por la artillería rusa en Jersón. Es una ciudad del sur que hace días está tomada por las tropas rusas.

Y ahí está el informe filtrado por los servicios de inteligencia británicos que confirma que Rusia continúa asediando ciudades como Járkov, al noreste, como Chernígov, que está al norte de Kiev, o como Mariúpol, enclave especialmente golpeado al sur de Ucrania, en el mar de Azov.

Lo del cambio de estrategia es pronto para comprobar, pero indica que si Rusia no entra a fondo a Kiev o donde sea con sus tropas, es, directamente, porque la resistencia ucraniana se lo está impidiendo.

Kiev, capital de Ucrania (EFE)

PARO TRANSPORTISTAS

En España, mañana entramos en la tercera semana del paro convocado por la Plataforma en Defensa del Transporte. No es una agrupación mayoritaria, pero ante el ninguneo del Gobierno ha sido capaz de movilizar a miles de transportistas que han alterado en gran parte la cadena de distribución.

Después del acuerdo in extremis de la madrugada del viernes entre el ministerio y las principales asociaciones del sector, después de la reunión entre el Gobierno y la plataforma convocante, que no se siente representada por esas asociaciones, ¿qué va a pasar a partir de mañana? ¿Los que hasta ahora han parado van a seguir con el plante?

Todo apunta a que sí. A lo largo de este sábado, hemos visto movimientos en esa dirección. La Asociación Empresarial de Transportes Discrecionales de Mercancías de Aragón y su Asociación homóloga de Santander y Cantabria han aprobado en asamblea continuar con los paros.









En 'La Mañana del fin de semana de COPE' hemos hablado con José Ramón. Es un camionero gallego que habitualmente transporta madera. Ha secundado el paro desde antes incluso que se convocara oficialmente porque no le salen las cuentas.

Unos que paran y otros que siguen trabajando. Es el caso de Javier, un camionero de Granada que transporta fruta y verdura a Londres. Vuelve por París donde coge paquetería. Contaba a COPE, y esto es interesante, que en el exterior han subido los portes para compensar el alza del gasoil, una situación que no se da en España.

Vamos a estar pendientes de lo que pasa mañana, pero hay sectores que están al límite. Los paros en el transporte están afectando de forma severa al sector primario, en concreto a la ganadería. No encuentran pienso para dar de comer a sus animales. Lo contaba en 'Agropopular', Jesús, ganadero de porcino.

Lo dicho, mañana entraremos en la tercera semana de paros convocados por la Plataforma en Defensa del Transporte.









ELECTRICIDAD Y EL PRECIO DE LA LUZ

Y seguimos conociendo detalles del acuerdo del Consejo Europeo para que España y Portugal puedan poner topes de forma temporal al precio del gas que se usa para generar electricidad. Decíamos ayer que era importante conocer la letra pequeña. Y en unmercado de la luz disparado, con máximos que este mes han superado los 700 euros el megavatio hora, la primera pregunta que nos hacemos es cuándo.

Urge esta rebaja porque miles de personas están teniendo serias dificultades para poder pagar el recibo de la luz. Eso lo saben bien los empleados de las eléctricas, que cada día reciben facturas devueltas o situaciones límite de clientes que piden fórmulas para aplazarla.

¿Cuándo se puede hacer efectiva la medida? ¿Cuánto va a suponer la rebaja? Son dos preguntas clave para las que ni Pedro Sánchez ni sus ministros tienen respuesta. Primero porque es una decisión que, en última instancia, depende de la comisión europea. El Gobierno de la Unión Europea tiene la última palabra para aprobarlas. Segundo, porque están obligados a negociar con las compañías energéticas. En un mercado libre, si tú pones un máximo tienes que compensar a las operadoras que compren esa materia prima por sus pérdidas. Indemnizarlas. Y ese trámite no se antoja sencillo. Y tercero, porque habrá que ver de dónde sale esa compensación a las empresas energéticas, si no termina repercutiendo también en el recibo.

Conclusión. El Gobierno de Sánchez, en estos momentos, después de muchos meses sin saber controlar el precio de la electricidad, ahora es incapaz de concretar cuándo y cuánto va a suponer esa medida que con tanto entusiasmo están vendiendo tras el Consejo Europeo del viernes. La ministra de transición ecológica, Teresa Ribera, en la televisión pública hablaba de varias semanas.

Si tienen que pasar todavía, al menos, tres o cuatro semanas, una solución tan estrella como han querido vender no será. Es decir, siguen sin detallar las medidas concretas y su fecha de aplicación. ¿Y lo de tocar los impuestos para que fuera más inmediato? Eso, de momento, ni planteárselo.









ADIÓS A LAS CUARENTENAS Y OTRAS MEDIDAS POR CORONAVIRUS

Miramos también a mañana porque con el inicio de la semana se abre una nueva forma de convivir con el coronavirus. A partir de este lunes, se vuelve a dar un paso más para relajar las medidas que hemos tenido que cumplir para hacer frente a la pandemia.

Como novedad, si te contagias de coronavirus, no tienes síntomas o los tienes leves, y no perteneces a colectivos vulnerables ya no tendrás que guardar ningún tipo de cuarentena. Esto es lo que han llamado la gripalización del virus, porque a partir de mañana en España al coronavirus se le va a tratar lo más parecido a una gripe. Solo tendrán que guardar la cuarentena aquellas personas inmunodeprimidas, mayores de 60 años y embarazadas.

También los que tengan síntomas graves, que por otro lado es sentido común. Si no paras de toser, si tienes fiebre alta, si tiene problemas para respirar, lo mejor es que te quedes en casa. ¿Y si soy asintomático y empiezo a tener síntomas? Pues como con cualquier enfermedad. Si esos síntomas toman fuerza, vas al médico.

Ya sabes que Sanidad solo actualiza los datos dos veces por semana. También esto es una señal de normalidad. Hace tres años habría sido impensable que hubiéramos estado contabilizando cada día del otoño o del invierno los datos de gripe que se registraban. Ahora mismo, tras un leve repunte, la incidencia se sitúa en 461 casos por cada 100.000 habitantes, aunque la presión hospitalaria sigue su curva a la baja.

En esto de guardar o no las cuarentenas no hay consenso en la comunidad médica. Por otro lado, esto tampoco es noticia porque a lo largo de toda la pandemia rara vez hemos escuchado una opinión unánime de médicos, enfermeros y científicos. Desde el ministerio de Sanidad se apuesta por esta gripalización del virus y el epidemiólogo Salvador Macip, investigador de la Universidad de Leicester cree que si nos contagiamos hay que encerrarse.

Los test tampoco son obligatorios para contactos estrechos ni para personas con esos síntomas leves. Es lo último, entra en vigor mañana y ahora mismo solo hay una comunidad autónoma con restricciones añadidas. Es Galicia, donde piden el pasaporte COVID para entrar en residencias de mayores y hospitales. También mantienen el límite de 10 comensales por mesa en interior y de 20 en exterior.

Ahora, el debate sigue centrado en la fecha en la que se levantará la obligatoriedad de llevar mascarilla en interior. De momento, el Ministerio se ha resistido ante la petición de varias comunidades autónomas, la primera fue Madrid, aunque es el siguiente paso que van a tener que afrontar.









LA GRAN NOCHE DE LOS ÓSCAR

Y esta madrugada de domingo a lunes, en el Teatro Dolby de los Ángeles se celebra la gala de los Óscar.

España afronta esta edición que hace la número 94 con récord de nominaciones. Opta a cuatro premios. El primero, Javier Bardem que aspira a su segundo Óscar como mejor actor, en este caso por la película 'Being The Ricardos'.

Completan esas cuatro nominaciones, Penélope Cruz, al Óscar a la mejor actriz por su papel en 'Madres Paralelas'; Alberto Iglesias, a la mejor banda sonora también en 'Madres Paralelas'. Y completa el cuarteto de nominaciones españolas Alberto Mielgo, que aspira al mejor corto de Animación con 'El Limpiaparabrisas'.

La gala empieza a las dos de la madrugada hora española y la puedes seguir en directo en programa especial de 'La Noche de COPE' que dirige Adolfo Arjona desde la una y media y hasta que le de el relevo a 'Herrera en COPE', como siempre a las seis de la mañana.

Hay que decir que ninguno de los nominados españoles está en las quinielas para llevarse el Óscar, pero como siempre son unos premios que dejan margen para la sorpresa así que habrá que estar pendiente y como siempre lo que ocurra serás testigo aquí, en COPE.