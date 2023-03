La moción de censura de Vox, la crisis financiera entre los temas del editorial de este domingo

"Muy buenos días. La Mañana del Fin de Semana de COPE avanza en esta festividad de San José, en el que, mal que le pese a una minoría, celebramos el día del padre y felicitamos con entusiasmo a todos los José, Josefas, María Josés, Pepes y Pepas.

Apuramos las últimas horas del invierno, mañana entra oficialmente la primavera y, a 15 días para que comience la Semana Santa, la pregunta que más se repite: ¿Qué tiempo va a hacer a partir del Domingo de Ramos que cae el 2 de abril? Los meteorólogos de la AEMET y de otros organismos dedicados al estudio del tiempo prefieren no mojarse. Son días en los que el sector turístico se la juega, hay mucho dinero en el aire y, a dos semanas vista, teniendo en cuenta la inestabilidad y lo cambiante que siempre es la primavera, prefieren apurar unos días para lanzar sus pronósticos.

La Agencia Estatal de Meteorología, sí que ha hecho una predicción general de cómo va a ser la primavera. Y al menos, durante la primera parte de esta estación, los registros de temperaturas y precipitaciones van a estar en torno a la media. Eso sí, en el este será más cálido y más seco. Y en el noroeste puede que llueva más de lo normal.

Las lluvias hacen falta en toda España, pero de forma especial en el este de la península. Las reservas hídricas de Cataluña hace semanas que están por debajo del 30 % y la situación no se prevé que cambie a corto plazo.

El Gobierno catalán activó a finales de febrero una nueva fase para hacer frente a la sequía. Afecta a 224 municipios de las provincias de Barcelona y Gerona. Son 15 comarcas y unos 6 millones de habitantes, incluidos los que viven en el área metropolitana de Barcelona.

¿Qué implica? En principio, apenas se está notando en el consumo humano, salvo en municipios muy concretos como en L'Espluga de Francolí, en Tarragona, donde sus más de 3.000 vecinos llevan desde el verano con cortes de agua por la noche. Como norma, en los 224 municipios afectados se ha puesto un límite de 230 litros por habitante y día, pero la media que gastamos suele estar por debajo.

Sí que hay restricciones severas para usos agrícolas, industriales, para el riego del césped, que está prohibido. Sólo se permite agua para mantener vivo el arbolado y hacerlo mediante gota a gota.

No conviene exagerar las alarmas, pero estamos ante un asunto que, aunque no es nuevo, eso es verdad, vemos cómo sus efectos van en aumento y si no lo remedia la primavera, esas restricciones se irán recrudeciendo y no sólo en Cataluña.

De la moción de Vox, ya conocemos el desenlace

Hay cuestiones que desconocemos el desenlace, como si va a llover lo suficiente para paliar la sequía, y otras que antes de que empiecen ya conocemos el final. Es el caso de la moción de censura que ha presentado Vox y cuyo debate comienza este martes en el Congreso.

Por si le faltaba algún punto grotesco más a este movimiento político de Vox, ya conocemos el discurso del candidato Ramón Tamames, así que no solo sabemos el resultado de la votación, abocada al fracaso, sino que también conocemos lo que nos va a decir el economista.

Es la segunda moción de censura que presenta Vox esta legislatura y el resultado va a ser el mismo, aunque con un matiz importante. Entonces el PP de Pablo Casado votó en contra y esta vez el PP de Feijóo se va abstener. Esto refuerza uno de los objetivos de Vox, desgastar al PP, que se las va a llevar tanto desde la bancada de Abascal como desde el PSOE.

Pero aquí Vox tiene un problema añadido. En 2020, no tuvo contestación interna. Entendieron la estrategia de la moción y nadie en Vox cuestionó al candidato, que entonces fue el propio Santiago Abascal. Ahora, desde la dirección de Vox, los esfuerzos han tenido que encaminarse también a explicárselo a los suyos, que no entienden ni el momento ni el candidato elegido, histórico dirigente del PCE que mantiene claras diferencias con el discurso de Vox. Como muestra pueden valer dos perlas. Tamames defiende que España es una nación de naciones y también se muestra especialmente preocupado por el cambio climático, en las antípodas de lo que defiende Abascal.

De ahí el esfuerzo de los últimos días, especialmente ante los suyos, por destacar lo que les une. De lo que no hay duda es que Sánchez la va aprovechar. No se van a detener en el candidato Tamames. No van a cargar especialmente contra Vox y su objetivo va a ser el PP.

Se deduce de lo que Pedro Sánchez dijo este sábado en el Comité Federal del PSOE, al que dejaron plantado, por distintos motivos, varios de los barones más críticos: Page, Lambán y Ximo Puig.

¿El gran beneficiado de esta moción de censura? Sánchez y el PSOE. Hay maniobras políticas que hay que medirlas muy bien porque pueden volverse en tu contra, y esta, para Vox, puede ser una de ellas.

La figura de Solbes en la política europea y española

De la moción de censura, además de Ramón Tamames, el día nos deja otro protagonista. Es Pedro Solbes que ha fallecido a los 80 años. Es uno de los políticos de finales del siglo pasado y comienzo de este XXI con una carrera más amplia. Acumula más de cuatro décadas ocupando distintos puestos en la Administración.

Fue ministro sin afiliarse al PSOE durante dos etapas diferentes, la primera con Felipe González y después con Rodríguez Zapatero nunca se afilió al PSOE. Con Zapatero llegó a ser vicepresidente económico que puede que sea lo que más recuerden los más jóvenes del lugar.

Antes fue ministro de Agricultura y de Economía, después, durante los gobiernos de Felipe González. Y ha jugado también un papel importante en las instituciones comunitarias. Fue comisario europeo de Asuntos Económicos y Monetarios durante una época clave en la que terminó por consolidarse el euro gracias al denominado Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

En toda esa amplia carrera de cerca de 40 años hay, como no puede ser de otra manera, claroscuros. Y uno de esos momentos más recordados es el debate que protagonizó frente a Manuel Pizarro. Zapatero iba por delante en las encuestas y Mariano Rajoy rescató a Pizarro para las listas del PP. La idea era clara. Si Rajoy ganaba, Pizarro sería ministro de Economía. El plan no salió bien al PP y volvió a ganar Zapatero incluso mejorando sus resultados de 2004.

Pero ese debate televisivo entre Solbes y Pizarro es lo más destacado de la campaña electoral. Recordarán a Solbes que tenía un problema en la retina y se presentó con un parche en el ojo. La situación económica era ya muy complicada, se lo recordó Pizarro, pero Solbes negó la crisis. Y no solo una vez.

Solbes se equivocó como reconoció años después. La crisis se acentuó, llegó la burbuja inmobiliaria y todo lo que sufrimos a partir de 2008.

Desbordado por los acontecimientos, Pedro Solbes dejó el ministerio en 2009. Tomó su relevo Elena Salgado. Aquello era el mes de abril de 2009 y 4 años después, aquí en COPE, el propio Solbes reconocía que tenía que haber dejado el Gobierno de Zapatero antes incluso de comenzar la segunda legislatura. Episodio que fue algo más que una anécdota, en todo caso, Solbes ha sido un político respetado. Descanse en Paz.

¿Qué va a pasar con los bancos?

La incertidumbre que vive hoy la economía no se parece en nada a lo que pasó en 2008. O eso, al menos, aseguran los organismos internacionales como el BCE. Pero estamos a las puertas de una semana en la que vamos a seguir muy pendientes de los mercados. Lo que ha ocurrido en EE.UU. con la quiebra del Silicon Valey Bank y lo que ha ocurrido en el Credit Suisse ha salpicado las bolsas de todo el mundo. La banca europea ha perdido 50.000 millones de euros.

En medio de todo esto, está el llamamiento a la tranquilidad del BCE, la subida de los tipos al tres y medio, cumpliendo lo anunciado y tratando de mantenerse firme. También el mensaje de que no hay riesgo de contagio. Pero si ya no hay miedo, aunque se haya reducido el pánico, como hemos leído esta semana, sí sigue habiendo gran incertidumbre.

El desplome del Credit Suisse se ha debido a una mala gestión. Y en las próximas horas veremos si se consolida la posible fusión con el que ha sido su máximo competidor, el UBS, que hace años se conocía como la Unión de Bancos Suizos.