Herraiz: “El Gobierno rectifica la previsión económica sin autocrítica y con su triunfalismo habitual”

Buenos días. Avanzamos en ‘La Mañana del Fin de Semana’ de COPE, bienvenido si te incorporas a esta hora en este último día del mes.

Llama a la puerta mayo y después de un abril en el que hemos tenido un poco de todo, nieve incluida, el fin de semana va a ser de buen tiempo. Eso lo van a disfrutar especialmente los que tienen puente porque el lunes no es laborable en 7 comunidades. El lunes es festivo en Madrid, donde celebran su día grande, y en otras seis comunidades que han decidido pasar al lunes la festividad del primero de mayo.

Si hoy estás en Sevilla, en Murcia, en Badajoz o en Córdoba las máximas se van a acercar a los 30 grados. Y quitando Santander, San Sebastián o Vitoria, en todas las capitales se van a superar los 20. Las lluvias se van a limitar a los pirineos orientales donde se esperan chubascos localmente fuertes. Y así va a seguir, al menos hasta el lunes por la mañana.













ECONOMÍA





Los datos económicos siguen dando sobresaltos. Cierto es que no sorprenden porque, cuando se publican, hace meses que todos los venimos sufriendo. No sorprende si nos cuentan que el consumo de los hogares ha caído durante el primer trimestre un 3,7%. Si todo es más caro, si cuando vas a comprar al súper llenar la cesta te cuesta más y más, si sube la energía y los carburantes se encuentran en máximos es normal que muchos se lo piensen o, directamente, solo tiren a comprar lo básico porque no tienen para más.