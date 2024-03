Antonio Herraiz: "Solo falta que le pongan la alfombra roja a Puigdemont"

Son las ocho, las siete en Canarias.

Muy buenos días. Desde las 6 te venimos acompañando en 'La mañana de Fin de Semana' de COPE. Es 9 de marzo que viene con frío, que viene nieve, con lluvias generalizadas y con fuerte viento en el litoral, elementos de la marca invierno que es en lo que nos encontramos.

Sobre lo último de la AMNISTÍA. Una vez que el Gobierno ha dado todo lo que le han exigido los separatistas, el gran objetivo es imponer su relato. Y por eso nos piden un acto de fe ciega sanchista. Bueno, sanchista y puigdemonista.

Y nos recomiendan un ejercicio curioso. Que esa amplia mayoría de españoles que, según todas las encuestas, no avala la amnistía para los delincuentes separatistas, cierre los ojos por un momento. Y haga un viaje al futuro.

Ni Sánchez ni su ministro Bolaños precisan cuánto tiempo nos tenemos que adelantar, pero nos piden que miremos al futuro. Y será una arcadia, más que feliz, en la que no es que la convivencia con los separatistas será perfecta. Más que eso. Para Sánchez, en poco tiempo la amnistía habrá tenido un efecto tan eficaz que a los Puigdemones y compañía se les habrá quitado las ganas de separarse de España.

Paciencia, fe ciega, confianza, mientras los independentistas siguen a lo suyo.

Esto es solo el principio y el gran objetivo, no es otro que el referéndum de autodeterminación y la independencia. Y aquí sale el Gobierno y nos asegura que eso es inviable, que son bravuconadas de estos chavales indepes, pero que son solo palabras sin más. Vistos los antecedentes, tampoco se podía la derogación del delito de sedición, los indultos o la amnistía, y han acabado perdonando hasta a los Pujoles que se lo llevaron crudo también por la causa separatista.

No hace falta mirar al futuro. Basta con mirar al pasado y al presente para saber lo que nos espera. Y lo de agarrarse a las recomendaciones de la Comisión de Venecia, no deja de ser una trampa interesada. En el dictamen provisional que el propio Gobierno filtró hace justo una semana, este organismo del Consejo de Europa decía que una ley así no se puede tramitar por vía urgente. Y lo han hecho a toda prisa, sin consultar a nadie, sin informes de ningún tipo, para no permanecer en la cuerda floja más tiempo.

La amnistía tendrá una consecuencia inmediata. Da igual que sea en junio, en julio o en agosto. El regreso triunfal de Puigdemont al que solo falta que le pongan la alfombra roja. Y para el Gobierno, el único pago que va a recibir, que no es poco, pasa por la aprobación de los presupuestos -su objetivo- es en abril, lo que blindaría a Sánchez hasta el final de la legislatura.