El análisis de Antonio Herraiz sobre la moción de censura de Vox contra Pedro Sánchez

Mañana lunes va a continuar el frío y es el día que Vox ha elegido para registrar en el Congreso la moción de censura contra Pedro Sánchez. No hacemos ningún spoiler si te contamos que ya conocemos el final. No va a salir adelante porque a Vox no le salen las cuentas. Así que el gran objetivo es el de desgastar al PP. Tras días de mucho debate interno, los de Santiago Abascal han llegado a la conclusión de que tienen poco que perder y esperan ganar algo en las vísperas de las elecciones municipales y autonómicas.