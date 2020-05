Correas: "Necesitamos ganar perspectiva con tiempo para valorar lo que ha supuesto el hospital de IFEMA"

Después de 49 días más o menos enclaustrados, estrenamos hoy un sistema para salir de casa por turnos. Desde las 6.00 a 10.00 de la mañana de la mañana es el turno de los que han salido o van a salir a hacer deporte o a pasear. Los que opten por el deporte tienen que ir solos y no pueden salir de su municipio pero tampoco tendrán un tiempo determinado, pueden estar haciendo deporte hasta las 10.00 de la mañana. Se puede salir en bici o utilizar una tabla de surf siempre que la actividad física sea individual, nunca en grupo. El uso de la mascarilla es recomendable pero no obligatorio y no se puede coger el coche o el transporte público para ir a hacer deporte.

En este mismo tramo del día, De 6.00 a 10.00 de la mañana, las personas entre 14 y 70 años, también pueden salir a pasear con una persona con la que convivan habitualmente. La condición es la de limitar el paseo sin alejarnos más de 1 kilómetro de nuestro domicilio.

Con estas mismas condiciones, si alguien no puede salir por la mañana a pasear o hacer deporte, tiene un segundo turno desde las 20.00 hrs a las 23.00 de la noche.

LOS HAY QUE HARÁN DOBLETE

En teoría solo está permitido salir una vez, o por la mañana o por la tarde. En teoría. Pero los habrá que hagan doblete.

¿Cuándo les toca salir a los mayores de 70 años y a las personas dependientes? Su turno es de 10.00 a 12,00 de la mañana o de 19.00 a 20.00 de la tarde, a la elección de cada uno. Podrán salir acompañados, una vez al día y no pueden alejarse más de un kilómetro de su domicilio.

Otro gran grupo de españolitos son los niños menores de 14 años. Su turno de salida va desde las 12.00 hasta las 19.00 de la tarde. Las normas que tiene que cumplir son las mismas que esta misma semana. La regla de los 4 UNOS; 1 adulto con 3 niños como máximo, una solo paseo durante 1 hora y sin alejarse más de un kilómetro del domicilio. Y si el papá o la mamá han salido ya a hacer deporte, ¿pueden volver a salir con los niños? La respuesta es sí, pueden volver a salir con los niños pero sólo a pasear. No está permitido salir a correr y que el niño o niña vaya en bici. Nos exponemos a una multa.

Estos son los horarios con carácter general, en los grandes municipios, pero hay una excepción muy importante. Las localidades con menos de 5000 habitantes no tienen que cumplir esta división por franjas horarias.

En estos pueblos, con menos de 5000 personas censadas, los ciudadanos pueden salir de 6 de la mañana a 11 de la noche sin que nadie esté sujeto o limitado a la división por horas pero el resto de normas se tienen que cumplir, como pueden ser la prohibición de alejarse a más de un kilómetro del domicilio para pasear o que los niños no puedan superar los grupos de 3 por adulto que les acompañe.

No podrán salir a la calle en ningún caso las personas que vivan en residencias de mayores o aquellos que presenten síntomas de coronavirus o se encuentren en cuarentena

Y luego están los casos muy particulares; por ejemplo padres que no pueden sacar a los niños en el horario oficial de 12.00 a 19.00 hrs de la tarde porque están trabajando o personas que por indicación medica no puedan salir a la hora que están autorizados. En ambos casos se puede salir a otra hora pero hace falta conseguir un justificante laboral o médico que lo acredite.

Este sábado la Policía o Guardia Civil harán lo que han venido haciendo hasta ahora cada vez que hemos estrenado una nueva medida. Dar avisos o advertencias siempre que no se abuse.

Pero a partir del segundo día... ya se da a todo el mundo por enterado.

LOS DATOS DEL COVID-19 NO CUADRAN

Mientras tanto los datos oficiales del Coronavirus siguen sin acabar de cuadrar. Si permiten, en cambio, observar que se mantiene la contención en la propagación del COVID 19. EL numero de víctimas mortales en 24 horas ha sido de 281 pero Son más de 24.800 los fallecidos por esta pandemia en España. Casi 25 mil personas, cuya muerte se ha confirmado por coronavirus. Puede haber miles más que se hayan dejado la vida por esta enfermedad pero su caso no haya sido diagnosticado como tal. En el otro extremo, en el de la vida, están las 114.000 personas ya recuperadas.

Y mientras vamos saliendo del túnel sanitario poco a poco, vamos cayendo rápidamente por un terraplén económico. Los de las previsiones económicas que deja esta pandemia es como elegir entre lo malo y lo peor.

Mientras se conmemoraba el 1 de mayo, el Gobierno ha confirmado los malos augurios a través de los datos que da a Bruselas. En resumen, desplome del PIB español en un 9,2 %, se dispara la deuda y el paro pasa del 14 al 19%. Traducido a personas, unos dos millones de parados más. En apenas dos meses se va a destruir todo el empleo creado en 4 años. Claro que hablamos de cifras que suenan muy diferentes cuando les ponemos un nombre y una familia detrás. Hay vemos el verdadero alcance de esta crisis.

Y con todo esto, en el mundo empresarial, financiero, autónomos impera el escepticismo sobre las medidas que anuncia el ejecutivo. Ahora mismo, no hay confianza en los sectores que pueden generar riqueza y propiciar inversión.

Tampoco ayuda a la confianza la sospecha de que, a la hora de tomas decisiones en un momento económico crítico, pueda pesar demasiado la ideología en este Gobierno de coalición con Podemos.

La pandemia del coronavirus no es culpa del Gobierno, desde luego, pero si es su responsabilidad tomar las medidas para paliar sus efectos y es el momento de eso. En la medida que sea capaz de abrir el abanico para el acuerdo será mejor para todos pero hay que empezar por abrir el abanico, si no, no da aire.

Precisamente hoy es dos de Mayo, y en Madrid se recuerda el levantamiento popular contra las tropas napoleónicas en 1808. Viene a coincidir la fecha con otro titular del presente que será digno de recordar cuando alguien, cuando toque, haga memoria de lo que fue la crisis del coronavirus. Ha cerrado el hospital de campaña de IFEMA

Ha cerrado el hospital de campaña de IFEMA. Un centro que nació para evitar el colapso de sistema sanitario de Madrid, uno de los más potentes de España. Abrió el 21 de marzo después de haberse equipado en tiempo record y gracias al trabajo desinteresado de todo tipo de profesionales y desde entonces han pasado por esa instalación más de 4000 pacientes.

IFEMA amanece sin actividad sanitaria, pero sus entrañas seguirán en guardia, por ahora las tuberías que se instalaron a mediados de marzo para dotar de oxigeno a las UCIS improvisadas. IFEMA es un hito en la historia sanitaria de este país, algo inédito, que hace solo 2 meses ni siquiera imaginábamos y que, quizás, sólo valoremos en su justa medida cuando tengamos un poco más de distancia.