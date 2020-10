Correas: "Habría que legislar para adaptarse a esta situación pero no se hace. Estamos a otras cosas"

Audio

No será porque no se haya contado más de una vez.El lío judicial a la hora de autorizar o denegar las restricciones de movilidad y confinamientos en España, no será porque no hayamos ya destacado la necesidad de una normativa común pues sigue pasando y lo de esta semana ha sido de órdago.

3 sentencias sobre un mismo asunto y cada una con un fallo diferente

Esta semana hemos visto como una sentencia anulaba las medidas impuestas en Madrid por el Gobierno,otra sentencia admitía esas mismas medidas en Castilla y León y este sábado, otro tribunal ha tumbado el confinamiento de la localidad de La Almunia de Doña Godina, en la provincia de Zaragoza.

3 sentencias sobre un mismo asunto y cada una con un fallo diferente. Volvemos a lo mismo, no hay una unidad de criterio porque no hay una norma específica que regule esta pandemia que vivimos. Hay que legislar para adaptarse a esta situación pero no se hace. Estamos a otras cosas, a otras leyes.

Los de los tribunales es curioso. El confinamiento de León y Palencia se autorizó porque se apelaba a la ley de 1986 de Medidas Especiales de Salud Pública. Los Jueces del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León la consideran un instrumento adecuado. Sin embargo, los jueces en Aragón dicen que esta misma ley de 1986 no sirve para justificar el confinamiento de toda una población. Aquí está el quid de la cuestión. Ante una misma situación y delante de la misma ley, dos fallos diferentes

Además este tribunal aragonés dicta que sólo el Gobierno puede cerrar municipios con lo cual todo el sistema actual en el que las decisiones las toman las regiones (si las dejan) queda en tela de juicio, según este Tribunal Superior, que otros dicen lo contrario.

A ver si de una vez alguien, al que hayamos votado, se pone a legislar sobre esto que nos afecta a todos.

En concreto la decisión del tribunal madrileño al denegar las medidas que imponía el Gobierno ha provocado un movimiento sin precedentes, la declaración de un estado de alarma para una comunidad en concreto. Así, el Gobierno ha conseguido sortear esa negativa judicial y a la Comunidad de Madrid.Desde Portugal, el presidente del Gobierno Pedro Sánchez ha insistido en justificar que han actuado ante la inacción de Madrid.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (d), y el primer ministro de Portugal, Antonio Costa (i), descubren la placa conmemorativa de la XXXI Cumbre Luso-Española, en Guarda, (Portugal), a 10 de octubre de 2020. El encuentro se produce en el marco de las actividades de la Cumbre a la que Sánchez ha acudido con el objetivo de tratar, entre otros asuntos, la llamada "Estrategia de Desarrollo Transfronterizo".Moncloa

Esto dice Sánchez, pero lo cierto es que los datos de Madrid estaban mejorando con el confinamiento de los barrios que aplicaba la Comunidad. Y no lo dicen solo los datos de la Comunidad. La Organización Mundial de la Salud cuantificaba ayer sábado que los casos en región de Madrid han descendido un 26% en la última semana. Y para rematar, el ministerio de Sanidad reconoce que utilizó datos desfasados para cerrar Madrid.

Tras escuchar a Sánchez, a la presidenta de la madrileña le ha faltado tiempo para sacar el dato de que Madrid está ahora mismo por debajo de los 500 casos de coronavirus por cada 100.000 habitantes.