Correas: "¿El desplante de Esquerra impedirá que Sánchez retome el diálogo con los independentistas? "

Es un hecho eso de que la vida da muchas vueltas y en política no te digo “na”. Pedro Sánchez, actual presidente en funciones, pronunció tres palabras que forman parte de la historia parlamentaria. “No es no”.

Se las dijo a Mariano Rajoy en 2016 para recalcar que el PSOE, que entonces dirigía, no se abstendría para dejar la presidencia al PP. Poco después, aquel PSOE tuvo que echar a Sánchez de Ferraz para desbloquear la situación política y abstenerse en la votación de investidura.

Has pasado casi tres años y las vueltas que da la vida, ahora es el candidato a la investidura Pedro Sánchez el que reclama como una vía válida la abstención de PP y Ciudadanos para no depender de los votos independentistas. Y son estos dos partidos quienes entonan el "no es no".

Hay otra lectura. En plena campaña del 26 de mayo, al PSOE de Sánchez no le viene mal plantear ahora una imagen de moderación y preparar el camino para que, si al final tienen que pactar con los independentistas, poder decir aquello de que no nos quedó otra.

El que quiera comprar este mensaje es libre pero lo cierto es que, esta moderación, llega solo después del plantón de Esquerra negando al socialista catalán Miquel Iceta la presidencia del Senado al no apoya en el Parlament su designación como senador. Este ha sido el primer error de cálculo de Sánchez en esta legislatura...

Ahora bien, este desplante de Esquerra ¿impedirá que Sánchez retome el diálogo con los independentistas? Probablemente No.

En cuanto pasen las elecciones autonómicas y municipales se retomará ese dialogo. Antes no le conviene pactar ni al PSOE ni a Esquerra para no estropear su campaña electoral.

Eso sí, para ir allanando ese camino los guiños ya están hechos. No cuajó la “operación Iceta” así que el plan B ha sido nombrar a Meritxell Batet y Manuel Cruz como presidentes del Congreso y el Senado respectivamente.

El hecho de que ambos sean socialistas catalanes no es lo determinante, como si son de Murcia o Cantabria. Lo determinante es que ambos tiene un perfil político muy comprensivo con el independentismo catalán y ahí está el guiño. Muy probablemente, ninguno de los 2, por ejemplo, se muestre a favor de aplicar el artículo 155 de la Constitución si llegase el caso.

Así que, por una lado, el PSOE prepara el camino con los secesionistas y por otro, en plena campaña, el papelón con la oposición, pidiendo al abstención de PP y Ciudadanos para no depender de los votos independentistas. Sin embargo, poco importó con quien se pactaba para sacar adelante la moción de censura y de aquellos polvos también vienen algunos de estos lodos.

Hablando de lodazales. Josu Ternera. El dirigente de ETA ha pasado su primera noche en una prisión francesa tras ser detenido el pasado jueves.

Hoy vamos conociendo más detalles de la fuga de este terrorista durante años y de su reciente captura. Se escondía en una antigua cabaña cerca de los Álpes y con vistas al Mont Blanc. Le encontraron 4000 euros en efectivo y la pregunta es ¿de donde sale ese dinero?

Ternera se escondía bajo la identidad de Bruno Martín. Decía que era una escrito venezolano en busca de inspiración. Pues si quiere inspiración puede tirar de su propio curriculum. Ahí tiene bastante material para escribir novelas de terror, destrucción y muerte de inocentes. Durante el periodo en el que se le sitúa como dirigente de ETA se calcula que la banda terrorista asesinó a más de 600 personas.

Entre los crímenes que pudo ordenar el de la casa Cuartel de Zaragoza en el que murieron 11 personas entre ellas, 6 menores. Precisamente, por estos niños asesinados, la operación de captura de este terrorista se ha denominado Infancia Robada.

Josu Ternera es un eslabón más de la sucia cadena que durante más de 40 años ha unido ETA con el dolor y la muerte en España. Es un eslabón importante pero todavía quedan por localizar y detener una treintena de eslabones huídos y quizás tirando de ellos se pueda sacar a la luz la verdad de los más de 300 crímenes de la banda terrorista que todavía quedan por aclarar.