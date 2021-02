Ángel Correas: “El coronavirus no sale en las papeletas pero desde luego saldrá en los resultados este 14-F”

GRAF7261. GIRONA, 14/02/2021.- Varias personas votan en el colegio electoral del polideportivo municipal de Palau en Girona a primera hora de este domingo, cuando la mayoría de los 2.763 colegios electorales de Cataluña han abierto pocos minutos después de las 09:00 de esta mañana, algunos tras resolver in situ algunas alegaciones de miembros de las mesas que no habían recibido respuesta a sus recursos de la Junta Electoral y que han acreditado sus argumentos para no poder formar parte de la mesa. EFE/ David BorratDavid Borrat