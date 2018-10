Ángel Correas: "Caballé ha conseguido un imposible, poner de acuerdo en su recuerdo a Torra, Casado, Rivera.."

Suele pasar. Hace falta tiempo para ser conscientes de la magnitud de una pérdida y muchas veces, solo la perspectiva hace valorar en su justa medida, por ejemplo, qué ha supuesto al figura de Montserrat Caballé para la cultura de España. La soprano falleció ayer en Barcelona a los 85 años de edad y su velatorio tendrá lugar hoy desde las dos de la tarde en el tanatorio de Les Corts. Mañana el funeral a las 12.00 en ese mismo escenario.

Montserrat Caballé nació en el barrio de Gracia, en el seno de una familia humilde pero con una gran pasión por la música. El destino, la providencia, quiso que fuera un acaudalado industrial catalán el que viera en ella un prodigio y acabara por costear sus estudios de música y canto en el Liceo de Barcelona, la institución a la que estuvo ligada toda su vida.

En su biografía hay numerosas anécdotas, pero me quedo con su primera audición en la Ópera de Roma. El representante le dijo que tenía buena voz, pero que era mejor que se volviera a casa, se casara y tuviera hijos porque no valía para el mundo de la escenarios, del teatro. Vaya ojo el de este hombre que años después, con Montserrat Caballé convertida en una estrella internacional, le pidió que revelará su nombre a la hora de contar la anécdota... no me extraña.

No fue la única vez que se corrigieron los reglones de su destino destino. Había debutado en 1962 pero su fama mundial le llegó en 1965 en Nueva York. La providencia quiso que Caballé sustituyera a la cantante titular para interpretar a Lucrecia Borgia. Ese día dejo atónito al público y desde entonces, como la define hoy un periódico francés, durante décadas tuvo los escenarios a sus pies. Más de 4000 actuaciones interpretando 90 personajes diferentes.

A Montserrat Caballé se la recordará por muchas cosas, pero para el gran público, su gran éxito popular llegó de la mano del cantante de Queen, Freddie Mercuri con el himno de los juegos olímpicos de Barcelona. El inolvidable Barcelona. Es el adiós a una estrella internacional y un icono mundial de la música y como decía, a lo mejor, solo con el tiempo aprendemos a valorar lo que supuso esta mujer, quien por cierto, nunca tuvo ningún complejo en decir que se sentía catalana y española.

Precisamente, en las ultimas horas ha conseguido un imposible, poner de acuerdo en su recuerdo a personajes tan antagonistas como Pablo Casado, Pablo Iglesias, Albert Rivera o Quim Torra por ejemplo.

Destacar la figura de Montserrat Caballé es en lo único en los que han estado de acuerdo en los últimos tiempos los políticos españoles, especialmente cuando hablamos de los de Madrid y Barcelona. En todo lo demás hay un abismo con puentes rotos.

Es más, al independentismo le está incluso costando mantener prietas las filas por las evidentes desavenencias entre Esquerra y Junts per Cat (no hablemos ya de la CUP). Ayer, en un acto donde se recordaba a las asociaciones que trabajan por la salud mental, Quim Torra y Roger Torrent, presidente del Parlament hablaban de unidad.

Conjurarnos para seguir trabajando juntos porque somo una Comunidad fuerte, dice Torrent. La clave es si se refiere solo a los independentistas o a todos los catalanes a quienes debería representar como presidente del Parlament.

Hablando de mensajes velados, el Oriol Junqueras, también de Esquerra, ahora preso preventivo en la cárcel acusado de rebelión y malversación. Entrevista en Televisión Española, ha oído bien, en la Televisión pública. Entrevista por escrito con mensaje al presidente de la Generalitat Quim Torra: dice Junqueras que no le gusta el ruido ni la gesticulación que no sirve para nada”

Esto, dice Junqueras en una entrevista en Informe Semanal que ha levantado las ampollas en PP y Ciudadanos. Pablo casado habla de vergüenza de TVE y Albert Rivera llega a decir que, cone sta entrevista, Sánchez está blanqueando a su socio Junqueras para preparar un indulto infame.

Y en todo este contexto catalán los Mossos d' Escuadra, la policía autonómica catalana. 4500 agentes se manifestaron ayer para denunciar el dispositivo policial del 1 de octubre y la falta de medios que acabó con un intento de asalto al Parlament y exigir al Gobierno de la Generalitat que condene la actitud violenta de parte de algunos manifestantes. La marcha tuvo algún momento curioso sobre todo a la altura de uno de los puntos más señalados por los radicales. Cuando los manifestantes pasaban por la jefatura de Policía Nacional comenzarona aplaudir y los agentes de la puerta que respondían aplaudiendo también y es que una cosa es la Policía y sus agentes y otra los mandos políticos de la Policía.

Hablando de la labor de la policía, al margen de cualquier cuestión política. Los Mossos precisamente investigan como un caso de violencia machista el asesinato a tiros de una mujer de 48 años en plena calle de Sant Joan de Les Fonts en Girona. Su pareja, un hombre de 53 años, ha sido encontrado muerto a las 5 de la tarde. Cuando huía intentó arrollar a sus hijas que esquivaron el coche aunque una de ellas está herida grave. Siempre lo hacemos, hoy también, recordamos el número confidencial que no deja rastro en al factura para denuncia del maltrato, el 016...

Para terminar, dejamos un hilo para la esperanza de los 370 trabajadores de la planta de aerogeneradores de Vestas en Villadangos del Páramo, en León. El actual propietario anunció un ERE total y ahora ha aparecido un inversor del sector dispuesto a hacerse cargo de la planta. Raúl Santaeufemia, de UGT pertenece al Comité de empresa de Vestas. pide que no se pongan trabas al nuevo inversor y que se asuma la plantilla actual, a ver si hay suerte.