Correas: "Hay que mover ficha, hacer algo más que tirarse los trastos a la cabeza"

Se veía venir y ha terminado pasando a pesar de toda la polémica. La Comunidad de Madrid aplicará desde el lunes confinamientos selectivos en diferentes puntos de la región y de la capital.

Es cierto que no es algo diferente a los que ya están viviendo en otras zonas de España o en otros municipios pero la decisión en Madrid afectará de una tacada a más de 850.000 personas en lo que es la mayor operación de confinamiento desde el final del estado de alarma.

Desde este lunes, la movilidad quedará drásticamente reducida en 37 zonas sanitarias de Madrid capital y de 7 municipios de esta región.

Esas zonas rojas, zonas confinadas, están en los distritos de Carabanchel, Usera, Villaverde, Villa de Vallecas, Puente de Vallecas y Ciudad Lineal. También se confinarán zonas de grandes municipios como son Fuenlabrada, Parla, Getafe, San Sebastián de los Reyes, Alcobendas, Humanes y Moraleja de Enmedio. Suponen el 13 % de la población total de la comunidad de Madrid, casi 860.000 personas.

Lo principal es que desde el lunes, queda restringida la entrada y la salida en estas zonas salvo para cuestiones básicas. Es decir que se podrá ir a trabajar, llevar los niños al cole o acudir al médico, al banco, a la compra o a cuidar de una persona dependiente. Tampoco habrá restricciones en el transporte público.

Sin embargo, no podremos visitar a nuestros familiares o amigos si viven dentro de estas zonas confinadas.

En estas zonas afectadas, los parques y jardines públicos quedarán cerrados, todos los comercios reducen su aforo al 50% y tendrán que cerrar a las 22.00 horas.

Lo mismo que bares y restaurantes donde además de la reducción de aforo y cierre a las 22.00 se suspende el servicio de barra y se limita a 6 personas el máximo en una mesa. Sí que estará permitido el reparto a domicilio a pesar del cierre del local.

A la hora por ejemplo de ir a misa, hay que saber que se reduce el aforo a un tercio y que en los tanatorios no podrá haber más de 10 personas en cerrado y 15 en espacios abiertos.

Sí se podrá hacer deporte al aire libre y en espacios cerrados, pero con aforo limitado al 50 % y sin que haya más de 6 personas en los grupos deportivos.

Seis personas máximo

De hecho, es importante recordarlo, en toda la Comunidad de Madrid, confinados o no, se restringen las reuniones a un máximo de 6 personas en el ámbito público o privado.

Y las sanciones pueden oscilar entre los 600 y los 600 Mil euros y las medidas se revisarán en 14 días.

Dejo varios datos en comparación con el resto de España para entender cómo está la situación y porque, en conjunto, han derivado en estas medidas.

- Este viernes, el 35% de los nuevos casos de coronavirus que se han registrado en toda España se han dado en Madrid.

- La tasa de positividad. Por cada 100 pruebas que se realizan en España, de media, se detectan 9 infectados y ahora mismo en Madrid, de cada 100 pruebas salen de media 22 positivos.

- La incidencia del Coronavirus, este dato es llamativo. Casos por cada 100.000 habitantes en las últimas 2 semanas. De media en España 268. En Madrid, de media 682. El peor dato de España, por delante de La Rioja y de Navarra que también superan los 400 casos por cada 100 Mil habitantes.

Este indicador de la incidencia del coronavirus es especialmente alto en las zonas madrileñas que se van a confinar. Hay barrios del sur de Madrid capital donde se superan los 1.000 e incluso los 1.500 casos acumulados por cada 100 mil habitantes en tan solo 14 días.

- Y un último dato. La presión sanitaria. De media en España el porcentaje de camas utilizadas por enfermos de COVID es del 8% pero en Madrid sube al 22%. Y todavía estamos en verano.

Así que sí, hay que mover ficha, hacer algo más que tirarse los trastos a la cabeza. Los datos son tan abrumadores que obligan a ponerse de acuerdo a las administraciones y a tomar medidas conjuntas. El lunes a las 12.00 de la mañana el Presidente del Gobierno acudirá a la sede de la comunidad de Madrid para reunirse con la presidenta madrileña.

A lo mejor es mucho pedir pero cabe esperar que ante las cifras inquietantes se deje a un lado cualquier tentación de marketing político.

Más que nada porque hay mucha gente que sigue pasando una situación difícil en este país, porque en esos barrios que se van a confinar en Madrid, como ocurre en el resto de España hay mucho autónomo que intenta levantar cabeza y no puede, mucha gente en la hostelería, en los bares que a duras penas llegan a final de mes y ahora de nuevo otra vez a medio gas, mucho trabajador que todavía no ha cobrado el ERE Temporal. Mucha gente mayor, sola de nuevo en la incertidumbre de que apañárselas en el día a día.

La cosa está mal en Madrid pero hay zonas de España donde la situación no deja de ser preocupante. Andalucía ha notificado un nuevo record de contagios más de 1.600. En Castilla y León se vuelven a confinar, muy a su pesar, las localidades de Íscar y Pedrajas. En Cataluña se han notificado más de 1.300 nuevos casos, en Baleares se han impuesto nuevas restricciones a 4 barrios de Palma, también en zonas de Ibiza y en Aragón van a endurecer las sanciones con al menos 300 euros de multa a quienes no lleven mascarilla si son reincidentes o desobedecen. En Gran Canaria, las limitaciones se prolongan hasta el 3 de octubre.

Prueba de fuego para Pablo Casado

Todo en un día en el que, de no ser por los efectos coronavirus esta portada la podrían haber ocupado otros temas de relevancia, por ejemplo la imputación del Ex ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz en el caso Kitchen, ese supuesto espionaje policial al ex tesorero del PP, Luis Barcenas con fondos reservados del ministerio del Interior. El ex ministro está citado como investigado el 30 de octubre. Por el momento, su señoría descarta citar a la exministra María Dolores de Cospedal. Aquí, en este caso, es donde tiene Pablo Casado su primera gran prueba de fuego. Por ahora se ve humo pero puede llegar a quemar bastante.