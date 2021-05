Correas: "No está en duda que el Gobierno otorgue un indulto, está en duda que pueda otorgar este indulto"

"El indulto que prepara el Gobierno para los presos del “procés” catalán sigue dividiendo al PSOE y ejerciendo un cierto efecto imán en la oposición. Tanto PP como VOX y Ciudadanos han anunciado que participarán en la concentración contra la concesión de los indultos. Una cita convocada por la plataforma Unión 78 que integran entre otros, Fernando Savater o Rosa Díez. Será el 13 de junio en la Plaza de Colón. Irán PP, VOX y Ciudadanos pero esta vez cada uno por su lado para evitar una nueva versión de la foto (de Colón) que se hicieron en febrero de 2019 y que el PSOE ha recordado y repetido como un mantra en cada convocatoria electoral que hemos vivido desde entonces.

Mientras tanto, el Gobierno trata de sortear como puede la negativa del Supremo a otorgar el indulto a los presos independentistas. Precisamente, el Supremo fue el tribunal que condenó a los líderes separatistas y no aprecia motivos para ninguna medida de gracia. Entro otras cosas porque ni ha pasado el tiempo suficiente de condena ni han mostrado ningún arrepentimiento, es más, cuando pueden se reafirman.

Dentro del PSOE siguen creciendo las voces que ven en este indulto no solo un error político sino además una ilegalidad. Uno de los últimos en pronunciarse de este modo ha sido el ex vice presidente Alfonso Guerra

Se suma a las voces como las de Felipe González o de presidentes autonómicos como el extremeño Fernández Vara o García Page. Otros como la presidenta de La Rioja o la de Baleares se han mostrado a favor. El socialismo dividido.

Ante las críticas internas y externas el “sanchismo” toca a arrebato. La última en salir a la palestra ha sido la vicepresidenta, Carmen Calvo para recalcar que el indulto es legal y constitucional. Y una potestad del Gobierno.

El problema es que ese, no es el debate. Este no es el debate porque lo que se pone en duda no es si el Gobierno puede o no puede dar indultos (que sí puede). Lo que se pone en duda es que estos presos del procés puedan recibir el indulto en las condiciones actuales.

Y aunque el Gobierno quiere desligarlo de la justicia para llevarlo al terreno político y tener margen de maniobra, pero le es muy difícil. Entre otras cosas porque el indulto está regulado por ley. No vale que el Gobierno de turno tenga la intención de otorgarlo. Hay unos requisitos y no se cumplen. Y no lo dice un periodista, o Alfonso Guerra o alguien del PP o de VOX, o el vecino del 2C. No. Lo dice y muy claro, el propio Tribunal Supremo que les condenó".