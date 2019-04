Ángel Correas: "A Sánchez se le ha visto el plumero"

Tiempo de lectura: 2



Por deseo del Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez la campaña electoral está pasando por la Semana Santa con media España procesionando mirando al cielo, la otra media de vacaciones. Es lo que los expertos han tildado como campaña de baja intensidad.

No quería Sánchez demasiada madera política, pero él mismo ha acabado avivando el fuego a propósito del debate en televisión. Y es que ya no serán uno si no dos.

La historia es rocambolesca donde las haya y al final solo ha servido para generar un problema donde no lo había y vislumbrar el plumero de Pedro Sánchez y sus cálculos políticos que han acabado por dejar a la televisión pública a los pies de los caballos.

Y ¿cómo hemos llegado a esta situación? Muy en resumen: TVE y Antena 3 ofrecieron realizar el debate. La televisión pública con 4 candidatos y la privada con 5 incluyendo a PSOE, PP, Ciudadanos, Podemos y, además, a VOX.

Para Pedro Sánchez, este formato resultaba cómodo ya que le daba la baza de escenificar lo que lleva reclamando toda la campaña, la foto de las tres derechas. Además, es una oportunidad para fragmentar todavía más el disputado voto en el cetro derecha. Pero un recurso de varios partidos con representación parlamentaria propició que la Junta Electoral denegara la presencia de VOX que todavía no tiene esa presencia en el Parlamento.

De nuevo apareció Televisión Española, reivindicando su debate a 4 original y así nos encontramos con dos citas. Y aquí es cuando aparece el plumero político, ya que de manera sorprendente, TVE anunció su debate para el mismo día que el de la cadena privada. El martes 23.

Nadie ha dudado esta semana, ni siquiera Podemos, de que se ha tratado de una injerencia política en el ente público en lo que se ha atribuido a una intención de Sánchez de conseguir el escenario más favorable a sus intereses políticos e incluso de intentar que el debate no se celebrara al provocar una situación límite, como es que, el mismo día, unos candidatos estuvieran en Antena 3 y él el presidente en TVE.

Una situación que no tenía ni pies ni cabeza, un despropósito en la campaña del Presidente del Gobierno al que no le ha quedado más remedio que rectificar. Habrá debates y serán 2. Lunes y martes. Fin al debate sobre el debate... y al que no quiera sopa de campaña, va a tener dos cazos. Uno detrás de otro.