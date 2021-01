Ángel Correas: "Nos pilló el toro, sin burladero y ahora esperamos los rejones, en dos dosis"

"Recuerdo que justo hace un año, tal día como hoy 31 de enero cayó en un viernes. Poco antes de las media noche cuando nos llegó a través del compañero de COPE en Canarias una noticia llamativa. Sanidad confirmaba el primer caso de coronavirus en nuestro país. Un ciudadano alemán que había llegado a la Isla de La Gomera para pasar unos días de vacaciones.

En aquel momento era una noticia importante, llamativa, abrió los informativos. El coronavirus en España. Pero lo cierto es que no supuso una gran preocupación. Nada hacía prever lo que vino después, muy probablemente porque si nos lo hubieran contado no nos lo hubiéramos creído.

Quién se iba a creer que nos iban a meter en casa 3 meses. Quién se iba a creer que se iba a llevar la vida de decenas de miles de españoles en menos de un año. Quién se iba a creer que se iba a implantar un toque de queda en España. Eso era muy difícil de creer, incluso para quienes aquel 31 de enero tenían que haber tenido la guardia alta. Fue el mismo día en el que el doctor Fernando Simón vaticinó que no iba a ver más allá de algún caso de coronavirus diagnosticado o que el virus no era excesivamente transmisible. Ojalá hubiera acertado, pero no dio ni una.

Y así nos pilló el toro a todos. Al doctor Fernando Simón, por ejemplo, le ha dejado esta cornada sonora como cicatriz permanente. Siempre estará ahí.

Para otros muchos, la cornada de coronavirus ha sido mortal. Ha embestido con todo, desde la salud a la economía. Y Durante muchos meses hemos estado sin burladero donde resguardarnos aunque ahora, siguiendo con el símil taurino esperamos que la vacuna sea el rejonazo que nos hace falta, aunque el rejón lo recibamos nosotros, en dos dosis".

