La lentitud en la convalidación de títulos obliga a miles de médicos extranjeros a buscar alternativas para salir adelante: "He trabajado como repartidor de comidas"

Miles de médicos extranjeros con títulos válidos en nuestro país se encuentran en un limbo administrativo. ¿El motivo? Pues por la lenta convalidación de esos títulos por parte del ministerio de Universidades. Fernando de Haro y el resto del equipo de 'La Mañana Fin de Semana' ponen rostro a esta premisa, a través de tres médicos.

Europapress Fonendoscopio médico

De Haro se adentra en un restaurante en el que se preparan para abrir. Allí, trabaja una ginecóloga venezolana como cocinera. Se llama Kilenia Clavijo. No ha conseguido que le homologuen el título y tiene que salir adelante de alguna manera. Carlos y otro compañero están en la misma situación.

Kilenia relata que lleva dos años en el restaurante. ¿Y por qué una ginecóloga trabaja en un restaurante? Lo cierto es que está esperando su homologación desde noviembre del 2021. El año pasado recibió respuesta "solamente haciendo un requerimiento de continuidad laboral y fue entregado dentro del plazo establecido". Creía que todo iba a ser más rápido... pero ha pasado el verano, ha transcurrido el tiempo, y nada.

"HACE 20 MESES QUE PEDÍ LA CONVALIDACIÓN Y NO HE TENIDO RESPUESTA ALGUNA"

Carlos Suárez es cubano y es médico. Explica que, en su país, cuando te especializas "entras en un sistema de regulación donde, para poder salir del país, tienes que pedir un permiso. Sentía que no valía la pena hacerme especialista en Cuba al tener que pasar por ese proceso y la especialidad no iba a servir por tema de planes de estudios". Él hace 20 meses que pidió la convalidación y "no he tenido respuesta".

Junto a ellos, se encuentra otro médico. Se llama Wilson. En concreto, es cirujano y viene desde Colombia. Lleva ocho meses reclamando la convalidación, aunque "solamente tuve un primer comunicado donde me hicieron un requerimiento. Subsané ese requerimiento. Era algo de continuidad laboral". Para ganarse la vida, ha trabajado como repartidor de paquetes, de comida y ahora es conductor de VTC.

