Juan Lobato, sobre una reforma del sistema de financiación: "El debate se ha abierto en Cataluña; pero no se puede cerrar ahí"

Juan Lobato, líder de los socialistas madrileños, pasa este sábado por los micrófonos de 'La Mañana Fin de Semana'

Entre otras cuestiones, ha hablado sobre Venezuela. En términos democráticos, explica que "ha habido unas elecciones y hay dudas sobre ese resultado y exigencias de transparencia de que se hagan públicas las actas. No tiene parámetros de democracia al 100%, desde luego. A partir de ahí es diplomacia y relaciones internacionales".

Precisa Lobato que "aunque tenga una apariencia democrática en términos electorales, es evidente que todo el mundo duda de los resultados. No ha generado confianza en la comunidad internacional. Y por algo será".

Sobre el 'no' reconocimiento del PSOE a Edmundo González, indica Lobato que "ayer con Ayuso hablé sobre este tema. Creo que ya pasó hace unos años con Guaidó. Estuve reunido con líderes opositores en Madrid y eran prudentes en cuanto a los pasos que hay que dar".

Hace unas horas, Lobato decía que estaban hartos de que haya cambios constantes en el PSOE madrileño. Ha pedido a la dirección federal del PSOE que su proyecto se consolide. "Lo que llevo diciendo desde hace 4-5 años es que el PSOE en Madrid lleva 30 años sin gobernar y haciendo lo mismo. Siempre hay alguna ocurrencia. Y no somos capaces. Eso la gente lo percibe como un síntoma de falta de seriedad y compromiso".

Dice el político socialista que hay que levantar cabeza, generar confianza e ilusión.

Juan Lobato argumenta que, sobre el cupo catalán y la redistribución fiscal, hay una cuestión de modelo. Y otra cosa son los números.

"De números no tenemos ni idea porque no se ha plasmado ninguna condición concreta. En cuanto al modelo, lo dije en el comité federal. No creo que el modelo destruya la nación. Ahora bien. Es mejorable. Creo que el principio de justicia social y fiscal debe operar plenamente en este modelo. Es decir, que un millonario sabe que debe contribuir. Y que una familia con necesidades educativas y sanitarias, viva donde viva, tenga servicio público", explica.

"el debate se ha abierto en cataluña; pero no se puede cerrar ahí"

Por otro lado, incide en la necesidad de hacer cambios porque "el debate se ha abierto en Cataluña con esa propuesta, pero no se puede cerrar ahí. En el encaje final que se haga, hay que ver lo que se está planteando".

Prosigue su discurso al respecto indicando que Cataluña contribuiría "a través de una cuota de solidaridad y una cuota de financiación de los servicios del Estado allí. Eso es un punto de partida. Lo que han acordado PSC y ERC. Pero ahí no acaba nada. Ahí empieza un debate. Las autonomías tienen que responder con sus propias propuestas y el PSOE, en un Congreso federal, con su modelo de financiación. Y eso es lo que toca ahora decidir".

Fernando de Haro, por otra parte, le pregunta a Lobato por la cuestión de la Agencia Tributaria porque "si no hay Agencia Tributaria en Cataluña, tenemos un lío".

Responde Lobato diciendo que "no me puede tocar más porque profesionalmente es mi trabajo. La Agencia Tributaria es la joya de este país y que funciona. En el encaje final que se haga, y esto es una discusión abierta, hay que ver lo que se está planteando".

"Dejar de operar la Agencia Tributaria pierde una eficacia. Es un tema importante. A ver cómo acaba... porque será muy útil para los españoles", concluye el líder de los socialistas madrileños en los micrófonos de 'La Mañana Fin de Semana'.