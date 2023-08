José Ángel Antelo, presidente de Vox en Murcia, en La Mañana de Fin de Semana

La Comunidad de Murcia es la única comunidad autónoma que aún no tiene claro qué va a pasar los próximos cuatro años. ¿Quién va a ser su presidente? ¿Finalmente el popular López Miras pactará con Vox como han hecho otros presidentes autonómicos del PP? ¿Tendrán que acudir de nuevo a las urnas, los murcianos?

Alguna pista de lo que puede ocurrir las has dado en La Mañana de Fin de Semana de COPE, el presidente de Vox en Murcia, José Ángel Antelo que sospecha que López Miras prefiere repetir las elecciones.

La actual situación es que al PP le faltan dos diputados para tener los 23 escaños que según sus estatutos marcan la mayoría absoluta en la Asamblea Regional. Fernando López Miras, presidente en funciones y ganador de las elecciones del 28M con el 42 % de los votos, quiere gobernar en solitario, pero para tener la mayoría absoluta para su investidura necesita, al menos, dos diputados de los 9 escaños conseguidos por Vox en los pasados comicios.

Aquí comienza el tira y afloja entre López Miras y José Ángel Antelo que se debe solucionar antes del 7 de septiembre, si no, sí o sí, habrá repetición electoral.

¿Tendrán que volver a votar los murcianos?

Para José Ángel Antelo la respuesta es que si López Miras quiere, "hasta el último segundo se pueden solucionar los problemas", pero "lo primero que tiene que hacer es llamar y es él el que no se pone en contacto con Vox y si no se pone en contacto con Vox y lo que vemos son frases hechas en los medios de comunicación se da a entender que prefiere ir a repetición electoral por algún tipo de cálculo, alguna encuesta que le hayan pasado y que se creerá y pensará que le beneficia"

El presidente de Vox de Murcia considera "una barbaridad pensar que las urnas se equivocan y es una barbaridad, en la situación en la que estamos, que la región de Murcia vaya otra vez a elecciones. Hay que recordar que somos la región con más fracaso escolar, la menor productividad, los salarios y las pensiones más bajas y hay que dar un vuelco".

José Ángel Antelo cree que López Miras tiene todavía tiempo para cambiar de actitud, "a pesar de todo seguimos con la mano tendida y seguimos esperando a que nos llame el señor López Miras", del que admite que "hace un mes que no hablamos con él, pero nosotros no podemos acudir a reuniones convocadas a través de los medios de comunicación. No entendemos la situación que está pasando en la región de Murcia, queremos respetar a los electores del PP y de Vox y para ello solo hay que respetar los resultados de las urnas y es lo que hay que poner encima de la mesa".

La vicepresidencia y dos consejerías

"El 10 de julio, cuando nos llevaron a esa investidura fallida pusimos encima de la mesa vicepresidencia y dos consejerías, la región de Murcia tiene 10 y pedimos reducir ese gasto. Hay que recordar que ya hicimos presidente al señor López Miras con un acuerdo programático que incumplió en su totalidad", recuerda José Ángel Antelo en COPE.

Subraya que "López Miras ha gobernado con transfugas de Vox, un transfuga de Vox ha llevado la Consejería Educación, una situación insostenible. Firmamos el cierre del centro de MENAS y no solo no lo cerró sino que lo amplió e incluso le puso piscina. O es el único lugar de España en el que ha habido una Consejería LGTBI".

Por ello, Antelo asegura que "lo único que queremos es asegurarnos de que una parte de las políticas de Vox se van a ejercer y la única forma de asegurarnos que se van a ejercer con el señor López Miras es que dependan de Vox".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Sobre por qué no aplican lo mismo que ha ofrecido Abascal a Núñez Feijóo, un apoyo sin condiciones, el presidente de Vox en Murcia responde que "por qué no aplicamos el pacto que se ha conseguido en Valencia o en Aragón. No es lo mismo".