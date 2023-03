Javier Ferri, investigador de FEDEA, en La Mañana de Fin de Semana: "El BCE va a seguir subiendo los tipos"

Los círculos financieros internacionales y, en especial, los suizos aguardan con alta expectación la posible compra del Credit Suisse, tras la semana de infarto vivida en las bolsas. Todo hace indicar que su principal rival suizo, el banco UBS se haga cargo del Credit en una operación que algunos analistas creen que podría producirse antes de mañana lunes, de cara a evitar un nuevo desplome en la primera sesión bursátil del la semana.

Esos rumores de compra de Credit Suisse -segundo mayor banco de Suiza por volumen de mercado- por el primero, el UBS son un clamor después de las informaciones de la agencia Bloomberg que aseguran que la potencial entidad compradora ha pedido al Gobierno suizo garantías de que una adquisición parcial o completa de su rival no le causará problemas jurídicos o pérdidas. Por lo que se baraja la posibilidad de que UBS, cuya sede central es vecina de la de Credit Suisse en Zürich, asuma las actividades de gestión de fortunas y activos de su rival, mientras que vendería la banca de negocios.

Esta compra, que conoceremos con toda seguridad mañana lunes, tranquilizará a los mercados internacionales como ha apuntado en La Mañana del Fin de Semana Javier Ferri, investigador de FEDEA -la Federacion de Estudios de Economia Aplicada- y profesor de la Universidad de Valencia. Tras el batacazo por las quiebras del banco estadounidense First Republic y el rescate del también norteamericano Silicon Valley Bank y el suizo Credit Suisse, los diferentes mercados irán tranquilizándose poco a poco. El rojo va a dar paso al verde.

"Los mensajes del BCE son tranquilizadores. El Banco Central ha hecho lo que tenía que hacer que era subir los tipos de interés como lo había anunciado y eso es un mensaje de que se toma muy en serio la política de frenar la inflación. El BCE está diciendo dos cosas: que va a seguir frenando la inflación y que no le preocupa mucho las turbulencias que están existiendo en el sistema financiero que provienen de dos fuentes independientes y que se debe a problemas de mala gestión y no a problemas estructurales como en la anterior crisis financiera", explica el profesor Ferri.

Pero también subraya el investigador de FEDEA que no da igual que los bancos españoles bajen su valor bursátil, caídas en su capitalización, "no es una noticia que haya que tomarse la ligera, no, previsiblemente estas turbulencias que estamos observando y que son consecuencia de las expectativas de los agentes y, también, de el hecho de que esto siempre genere incertidumbre y que los inversores son siempre muy sensibles a ese tipo de noticias pues se tenderá a normalizar e igual que hemos visto caídas muy bruscas, veremos también, flexiblemente, una tendencia alcista, no tan pronunciada, pero de una forma más continua".

En esa política de contención de la inflación del Banco Central Europeo está la subida del precio del dinero que tanto influye a la hora de firmar una hipoteca. ¿Va a seguir subiendo el euríbor? "Pues, previsiblemente, si es cierto que el BCE va a seguir con la política de contención de la inflación esto va a implicar subida de tipos que se moderarán, probablemente, en el futuro, pero el euríbor tiene que seguir la tendencia que siguen los tipos de interés de referencia del BCE. Las bajada del euríbor se ha debido a un proceso de formación de expectativas cuando, consecuencia de la incertidumbre, no se sabía muy bien cuál iba a ser el mensaje que iba a imperar en los bancos centrales, si, realmente, el temor a un contagio financiero iba a ser superior a lo que es su función principal que es luchar contra la inflación. Finalmente, los bancos centrales y, yo creo que un buen criterio, están diciendo que esto es un problema puntual y nuestro objetivo es la inflación y vamos a seguir subiendo los tipos de interés", recalca el profesor Javier Ferri.

























