Cristina Valido confirma en COPE que el gobierno canario con el PP no está en riesgo pese a la presión del PSOE: "No está en peligro"

Arranca 2025, pero la crisis migratoria continúa en Canarias. 2024 se cerró con la llegada de 64.000 migrantes irregulares y ahora mismo hay 6.000 menores no acompañados en las islas. Desde Canarias apoyan la idea de aprobar un decreto extraordinario para repartir a todos los menores no acompañados por el conjunto de la península. Sin embargo, hay trabas.

Junts se opone, por lo tanto, y a la hora de convalidarlo, sería inútil haber aprobado este decreto.

Cristina Valido es diputada de Coalición Canaria en el Congreso de los Diputados y en 'La Mañana Fin de Semana' considera que todavía puede hacerse y ve posible "negociar con Junts en este momento".

"El acercamiento es la única posibilidad que vemos en el horizonte cercano de llegar a un acuerdo", ha agregado. Así las cosas, ha pedido al Gobierno que actúe: "A nosotros no nos vale que un problema de este escalado no se resuelva, porque la oposición no quiere. Tiene que haber una manera de articular una distribución, una solidaridad que recoge la propia Constitución y que no se nos puede negar".

Sin embargo, y después de que el PP no haya facilitado la reforma de la ley de Extranjería, y teniendo en cuenta que CC tiene un acuerdo con el PP, con Fernando Clavijo como presidente, podría caber la posibilidad de una ruptura en las islas. Una premisa que Valido ha negado: "No está sobre la mesa, por más presión que el PSOE quiera colocar ahí y por más que el señor Sánchez me conteste en el Congreso que qué hacemos gobernando con el Partido Popular".

Ha reiterado que el acuerdo con el PP "no está en peligro", aunque sí admite que la falta de acuerdo con el PP nacional complica un poco las cosas. "No facilita la situación del PP en Canarias, que tiene difícil explicar a los canarios esa negativa ayudar a la solidaridad, a compartir un problema que no es de Canarias" y, agrega, que "es un problema de Estado".