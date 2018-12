Carlos Carrizosa: "Sánchez no puede aguantar más en la Moncloa, debe convocar a las urnas"

Tiempo de lectura: 2



Carlos Carrizosa ha hecho balance, en 'La Mañana de Fin de Semana de COPE' de las 48 horas de Pedro Sánchez y su Gobierno en Barcelona, “un balance desastroso como no puede ser de otra forma. Ayer Cataluña fue rehén del separatismo con la complacencia del Gobierno de España. El Presidente del Gobierno de España pactó un comunicado vergonzoso que no menciona para nada la Constitución, nos dejó aquí con el pastel y se marchó. Sánchez no puede seguir ni un momento más en la Moncloa apoyado por un separatismo que ha vuelto a usar a todos los catalanes como rehenes de sus reivindicaciones. Sánchez debe convocar ya elecciones, ha llegado al límite, tiene que dar la palabra a todos los españoles y a esta Cataluña que está harta de ver cómo la humillan, cómo nos humillan a todos los catalanes y todos los españoles y ver a un Presidente del Gobierno que como depende de los votos de estos que nos humillan pues sencillamente no hace nada".

Lo importante ocurrió el jueves en la reunión Sánchez- Torra que han revestido de minicumbre entre el Gobierno de España y el de la Generalitat al mismo nivel, “al final lo que ocurrió en el Consejo de Ministros fue como el parto de las montañas.Hay un movimiento telúrico y lo que hacen es cambiar el nombre al aeropuerto del Prat. Es algo indignante, este tipo de declaraciones simbólicas, pero por detrás les aprueban el techo del gasto, están pactando la continuidad del Gobierno de España a cambio de que Sánchez continúe un cuarto de hora más al frente, de que les den oxígeno para los Presupuestos. Ver a tantos catalanes en los aeropuertos retenidos que habían dormido allí, gente sin poder ir al médico, niños que no pudieron ir al colegio, mossos heridos por las cargas de los radicales en una Barcelona en estado de sitio, que se traduzca en que Sánchez obtiene el apoyo para los Presupuestos..., estamos tan indignados que esperamos que por fin se nos de la palabra en las urnas. No podemos seguir así con un Presidente que con quien habla es con los separatistas".