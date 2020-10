Un 20% de los casos de cáncer, sin diagnóstico por culpa de la pandemia

La llegada del coronavirus ha traído consigo cientos de consecuencias económicas, laborales y sanitarias. La saturación de los hospitales en los días duros de la pandemia ha dejado daños colaterales no solo en los propios pacientes de la Covid-19 sino de otras enfermedades que automáticamente se han quedado en segundo plano. Enfermedades tan del día a día que hace apenas unos meses estaban completamente visibilizadas y ahora parece que ya nadie se acuerda de ellas. Enfermedades que no nos suenan extrañas pero que hace mucho tiempo que no hablamos de ellas y para algunos ya quedan lejanas. Enfermedades como el cáncer. El colapso de las instituciones sanitarias ha dejado datos escalofriantes sobre la falta de medios para diagnosticar y tratar una enfermedad que identifica más de 200 mil nuevos casos cada año en España. Según los datos preliminares de un estudio que está realizando la Asociación Española contra el Cáncer, al menos un 20% de casos se han dejado de diagnosticar. Un dato muy importante si pensamos que un pronto diagnóstico en una enfermedad como esta puede suponer la diferencia entre vivir o morir.

Una situación que al Doctor Álvaro Rodríguez-Lescure, presidente de la Sociedad Española de Oncología Médica, le preocupa especialmente. Ha contado en COPE que hay cánceres que no han podido diagnosticar porque los pacientes han dejado de ir al médico: “a estas alturas de la película lo que nos preocupa es, sobretodo, los pacientes que durante todo este tiempo tendrían que haberse diagnosticado. Es decir, la incidencia del cáncer, no para, no mengua, no disminuye... haya virus o no haya virus”.