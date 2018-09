Ángel Correas entrevista a Javier Chicote, periodista de ABC

Tiempo de lectura: 1



En una entrevista en 'La Mañana Fin de Semana' de COPE, el periodista insiste en que los documentos publicados "reflejan que no respetó la autoría intelectual de otros". "Hay un párrafo completo publicado siete años antes. Se recurre a distintas tretas para no referenciar correctamente la información e incluye artículos suyos publicados con anteriores que no los cita y no alerta de que esos artículos también los firma otra persona. Una persona que luego fue miembro del tribunal que le daría un 'cum laude'. Es una tesis plagada de irregularidades desde el principio hasta el final", ha dicho de forma tajante. Chicote también denuncia que el tribunal desconocía la materia tratada por Sánchez en su tesis. "Uno era experto en temas sanitarios y de natalidad, otro en software de asuntos legales... Era un tribunal endogámico preparado para dar la máxima puntuación a Pedro Sánchez".