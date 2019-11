Actualidad religiosa de la semana: La utilización electoral de los Acuerdos de la Iglesia por parte del PSOE

El director editorial de la Cadena COPE, José Luis Restán, ha comentado en 'La Mañana de Fin de Semana', con el director de dicho programa., Ángel Correas, la actualidad religiosa de la semana, que en los últimos siete días ha pasado, sobre todo, por la denuncia de los acuerdos de la Iglesia por parte del Partido Socialista.

El PSOE ha lanzado mensajes en campaña contra la Iglesia, denunciado los acuerdos contra la institución. Sobre esto se ha pronunciado José Luis Restán, quien ha trasladado a Ángel Correas y, por ende, a la audiencia lo siguiente.

"No es la primera vez que el PSOE lo hace, pero es cierto que, cuando ha gobernado, no lo ha llevado a la práctica. Me llama la atención la justificación que utilizan. Dince que se basa en aplicar el principio de laicidad y llegar a un nuevo acuerdo para tener una 'colaboración moderna con la Iglesia Católica'. Pero estos acuerdos son tan modernos como la Constitución, vienen amparados por ella y por la colaboración de las formaciones políticas con las distintas confesiones y en especial con la Iglesia católica".

Asimismo, el director editorial de la Cadena COPE, analizaba de la siguiente forma los acuerdos vigente de la Iglesia: "Han funcionado bien y, además, no están totalmente desarrollados. Estos acuerdos son una demostración de laicidad positiva. Es diferente el laicismo; recortar los espacios de protagonismo social de la Iglesia, a lo mejor es lo que quiere el PSOE. Los rubricó el Estado español y la Santa Sede; gran parte se han desarrollado con gobierno socialista. En caso de que el Partido Socialista quiera gobernar y plantear una renovación de los acuerdos, debe decir qué es lo que quiere cambiar. Hasta ahora es una fantasmagoría".