Actualidad religiosa de la semana: el documento 'Sembradores de esperanza' de la CEE

El director editorial de COPE, José Luis Restán, ha comentado en 'La Mañana de Fin de Semana', con Ángel Correas, la actualidad religiosa de la semana, que en los últimos siete días ha pasado por el documento 'Sembradores de esperanza' de la Conferencia Episcopal Española.

Varios asuntos sobre la mesa a tratar. El primero de ellos se trata en concreto del pasado miércoles, que es la fecha en la que se presentó ese documento por parte de la Conferencia Episcopal Española, el documento 'Sembradores de esperanza' que aborda, precisamente, el tratamiento, el final de la vida.

El Obispo de Bilbao, monseñor Mario Iceta, decía que no existe una demanda social de morirse, de la eutanasia. Por tanto, existe una demanda de paliativos. Entrando en ese debate permanente de la esfera política, ahora más todavía en el momento que estamos viviendo sobre la eutanasia. Y por otro lado, esa percepción, esa propuesta que la Iglesia plasma en este documento ahora, evidentemente, de un criterio de oportunidad. Porque como en la agenda política está anunciado que si tenemos Gobierno y la legislatura va para adelante está será la primera ley que se apruebe. Ya lo han anunciado. Entonces, está claro, la Iglesia dice que la eutanasia no hace una sociedad más justa, más reconocedora de los derechos de todos y más compasiva con los que sufren. Todo lo contrario.

En este documento no solo se dice no a la eutanasia, porque eso lo ha dicho miles de veces la Iglesia y lo volverá a decir. La cuestión es abordar la raíz del problema. Primero explicar un poco cuál es el contexto cultural y antropológico en el que surge. Admitiendo que no existe una demanda social de eutanasia, pero sí que existe un debate que tiene que ver más con eslóganes y con propaganda, que con un auténtico debate científico o incluso ético. Eso hay que desenmascararlo y el documento lo hace de una manera muy efectiva.