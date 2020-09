Los Tiempos Modernos de La Linterna comienzan con Kool and The Gang para homenajear su cofundador, Ronald Bell que falleció ayer. Seguimos con ritmos disco con DJ Modernos que ha remixado a Angelpop en su "Ya no cantamos". Repasamos el discazo que acaba de publicar Judith Mateo, "El alma de un violín" y nos vamos de concierto con el Vanana Day escuchando a ELYELLA. También felicitamos a Richard Ascroft por su 49 cumpleaños.