Sucesos en La Linterna: Otro salto de inmigrantes en Melilla

Casi 900 inmigrantes subsaharianos han entrado a la fuerza en Melilla en 24 horas. Ha sido en dos saltos masivos, organizados y violentos en los que intentaron vulnerar el perímetro fronterizo 2.500 personas el miércoles y esta misma mañana otras 1.200 aproximadamente. La Guardia Civil y la Policía Nacional, a la que también se pidió ayuda, a duras penas pudieron contener las avalanchas humanas en el cuerpo a cuerpo. Ayer hubo 25 agentes heridos y 20 inmigrantes; hoy al menos 23 guardias civiles . La directora de la Guardia Civil, María Gámez, ha aterrizado pasadas las cuatro de la tarde en la ciudad autónoma. Interior no oculta su preocupación. No hay precedentes de asaltos tan violentos (hoy llevaban incluso martillos y barras), tal y como ha reconocido la propia delegada del Gobierno, Sabrina Moh. Estamos ante otra crisis migratoria en un momento especialmente complicado. Hoy mismo está previsto que lleguen casi cien policías y guardias civiles para reforzar la seguridad.

Hacía siete años que no se producían asaltos tan masivos. La Guardia Civil destaca la gran organización que tenían los inmigrantes y la violencia desplegada. Ayer llevaban garfios, palos, estacas y piedras. Hoy, según los agentes, barras de hierro e incluso martillos. Les han destrozado cascos y material variado. La propia delegada del gobierno se ha referido a esa violencia inusitada.

Según fuentes de la Guardia Civil, en los últimos días Marruecos había desalojado a los asentados en el monte Gurugú, entre 2.500 y 3.000 personas, que como en otras ocasiones son perseguidos cuando no heridos por los agentes. Eso podría explicar parte del asalto masivo. Pero hay más razones. 'El Faro de Melilla' publicó 24 horas antes que empezaban las obras de la segunda fase de modernización de la valla, la colocación de los llamados peines invertidos. Sustituyen a las concertinas y dificultan -aunque no impiden- el paso al otro lado en la zona de Barrio Chino, que fue por la que entraron ayer. La noticia habría alentado a quienes trataban de colarse a hacerlo ya.

Y un tercer elemento, según fuentes oficiales, es la reunión que tiene lugar hoy del Consejo de Ministros europeo de Justicia e Interior, al que asiste el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez. Uno de los puntos del día es el refuerzo de todas las fronteras con medidas concretas. No parece que quienes a duras penas malviven meses y años en el Gurugú estén al tanto de esta reunión pero sí lo están las mafias de la inmigración y los cabecillas que mueven masas de personas a su antojo. Lo que está claro es que los dos saltos estaban organizados y que en ambos se empleó enorme violencia, que la Guardia Civil y la Policía Nacional tuvieron que repeler en el cuerpo a cuerpo.

El CETI de Melilla estaba en estos momentos prácticamente vacío, con un centenar de inmigrantes en él cuando ha llegado a albergar a casi 2.000. Esa circunstancia sí que suele ser conocida por quienes aguardan al otro lado de la valla su oportunidad de entrar en España. Las fuerzas policiales marroquíes no alertaron de que esa marea humana se dirigía a Melilla, tampoco a sus propios agentes ya en el perímetro que ayudaron a la Guardia civil. A las seis de la mañana las cámaras de seguridad del perímetro fronterizo de la ciudad recogieron imágenes de un numeroso grupo de inmigrantes, en torno a 1.200, que se aproximaban a la valla siguiendo el mismo camino emprendido ayer por unos 2.500 subsaharianos. Un grupo de unos cien se ha separado del resto y se ha desviado hacia la zona de Barrio Chino, en la que aún no se han instalado los peines invertidos, elementos antiintrusión que sustituirán a las concertinas y que sí están ya colocados en otras zonas del vallado de Melilla, las consideradas más calientes y más vulnerables hasta ahora.

«Si nuestras cámaras captaron esa marea humana media hora antes, es imposible que no los vieran tanto ayer como hoy las fuerzas policiales marroquíes. No avisaron a los agentes de frontera porque no quisieron«, señalan fuentes de Interior. La debilidad de España.

Según la delegada del Gobierno todavía hay un número grande de personas que intentarán acceder y se está en alerta. Se seguirá haciendo labor de vigilancia con los medios que tenemos, como por ejemplo, el helicóptero. Se analizará la información y la situación minuto a minuto para dar una respuesta inmediata. Policía y Guardia civil están analizando la información pero todo apunta a que sí. Un dato no solo se ha producido la entrada por Barrio Chino, sino que una hora después también hubo otro intento de entrada por otra zona del vallado en la que sí están instalados los peines. Hay que analizar si los medios son suficientes. Se van a instalar más cámaras pero son suficientes para contener una avalancha? Claramente parece que no.