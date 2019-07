Verano: quemaduras en la piel y sudor

Cuando eramos pequeños no nos quemábamos tanto, la explicación esta en la capa de ozono, el solo tiene distintos rayos y uno son los ultravioletas y es la capa de ozono la que los filtra. Como se ha reducido explica porque nos quemamos con mas facilidad que antes.

Personalmente digo que la crema debe ser factor 50 o más, pero no lo es todo. Hay unas horas en las que no es bueno estar al sol, como las horas centrales del día. No te la tienes que poner una vez, sino que hay que volver a ponérsela cada dos horas y mas si te metes en el agua.

Llegas al apartamento de la playa y lo primero que haces es aprovechar la crema solar del año pasado y eso no se debe hacer. Lo mejor es comprar una nueva, de 50 o más y desde el minuto 0 que estas en la playa o en la piscina ya te la tienes que poner. La radiación tiene memoria y daña la piel. ¿Qué hacer cuando estamos ya quemados? Aloe Vera e hidratar es lo primero, por la experiencia digo que va bien, y si aquello se perpetua hay que ir al medico.

Posibles enfermedades a causa del sol está fundamentalmente el cáncer. El melanoma, su origen básico lo tiene en el sol. El melanoma está aumentando y un motivo claro es la sobreexposición al sol. La degradación de la capa de ozono también esta provocando que los rayos ultravioletas sean mas fuertes y favorece el envejecimiento y degradación de la piel.

Cambiando de tercio, sudar es un mecanismo natural, pero algunos sudamos más que otros y esto se debe a que algunos tienen más glándulas sudoríparas ya que se calcula que tenemos entre 2 y 4 millones de ellas. La mujer suele tener más glándulas que el hombre pero la actividad de estas glándulas es mayor en los hombres. Lo que hace es proteger el interior del organismo.

Lo que más suda son las palmas de las manos, ingle, axilas y planta de los pies. Unos sudan y no pasa nada y otro dejan rastro. Lo que pasa es que cuando sudamos hay unas bacterias que van creciendo, van comiendo y hacen sus deposiciones y son estos restos de bacterias con restos celulares lo que hacen que huelas.