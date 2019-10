Sanidad financiará desde noviembre tratamientos para la fibrosis quística

La fibrosis quística afecta a unas 3000 personas en España y los enfermos no suelen superar los 40 años de vida. Es una enfermedad que no tiene cura, pero existe un tratamiento que mejoraría muchísimo la esperanza de vida de los pacientes. El problema es que en España, por falta de acuerdo, no se comercializa. Pero la noticia es que eso va cambiar porque Sanidad financiará desde noviembre el tratamiento para esta enfermedad. Como cada martes, toca hablar de Salud y hoy ponemos el foco sobre este tema: la fibrosis quística.