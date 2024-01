La vicealcaldesa de Jerusalén avisa de con quién habrá una nueva guerra en verano: "No la quieren en invierno"

Fleur Hassan-Nahoum, vicealcaldesa de Jerusalén, avisaba este miércoles de con quién se iniciará una nueva guerra el próximo verano y los motivos por los que va a tardar meses en tener lugar. “Todos lo están esperando, por que nadie quiere una guerra en invierno”, le explicaba al director de La Linterna, Ángel Expósito.

Una entrevista en la que la viceregidora de la capital israelí denunciaba el funcionamiento del sistema educativo en Gaza. “Tienen un sistema que es veneno, no les dicen que van a compartir dos estados, si no que tienen una indoctrinación que dice que un día nos van a matar a todos y se van a hacer cargo de todo el territorio”. Hassan-Nahoum asegura que les enseñan que los judíos no son humanos si no “cerdos o mono”. “Está en medios de comunicación, en la educación y en lo que hablan los padres con los hijos”.









La financiación de ese sistema educativo



“Es un poco como hicieron los nazis con los judíos, que enseñaban fotos de cucarachas y ratas”, explica la vicealcaldesa de Jerusalén, que reconoce que tiene orígenes del sur de España, concretamente de Gibraltar. A la pregunta de Expósito de “cómo puede llegar un ser humano” a hacer cosas tales como los ataques del pasado octubre, esta replica que “con mucho odio”.

“Con la deshumanización que nos han hecho todos estos años. Ellos tienen un sistema educativo que, por cierto, paga la ONU por UNRWA, y España tiene gran parte en eso”, desvela Hassan-Nahoum. “Lo que más me traumatizó es que los ayuntamientos de España mandan dinero a la UNRWA, los ayuntamientos pobres, como si no tuvieran qué hacer con ese dinero”, añade.









La guerra que vendrá en verano



Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

En otro momento de la entrevista, el director de La Linterna señalaba: “Yo estuve en la blue line que separa la región sur del Líbano del norte de Israel y aquello era territorio Hezbolá, territorio completamente chiíta. ¿Qué va a pasar allí?” La vicealcaldesa respondía al comunicador que, en cuanto a la duración de la guerra de Gaza, cree que ·al menos otro mes y medio o dos meses, pero con menos intensidad·.

“Pero lo que va a pasar es que, en cuanto el tiempo se ponga un poquito mejor, va a haber guerra con Hezbolá”, advierte. Según la viceregidora, todo el mundo está esperando al verano porque “nadie quiere guerra en invierno, con barro, y más en el norte”. “El problema aquí que parece ser que nadie ve es Irán, que está sentado y viendo como todos sus proxis están luchando”. Además, recuerda que este miércoles mismo Irán atacó atacó a Pakistán y a Irak. “Irán es el Hitler de hoy, ellos son los responsables de todo”.









El comunicador le preguntaba si somos conscientes de lo que es Irán, a lo que Hassan-Nahoum responde que no. “Porque si lo fueran no habrían llegado casi a la capacidad de un arma nuclear y a controlar a media región, pero los que sí saben quién son Arabia Saudita, que quiere un pacto de defense con Estados Unidos y paz con Israel porque saben quiénes son esta gente”, asegura. “Los países árabes moderados han echado a los Hermanos Musulmanes de sus países. La ironía de la vida es que el mundo árabe moderado sabe que son una amenaza Irán, pero el mundo occidental no se ha despertado”.