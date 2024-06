Una valenciana ve a un niño de 2 años solo en un hospital y, 11 años después, eso cambia la vida de otra niña

Majo Gimeno estaba en una consulta en el hospital de Valencia cuando vio una situación que no había presenciado nunca: un pequeño de apenas 2 años estaba enfermo y totalmente solo en el mismo lugar que ella, sin su hermano mayor, ni sus padres. Nadie estaba con él en ese momento. “Imagínate a tu hijo, tu sobrino o tu nieto”, comentaba el director de La Linterna, Ángel Expósito.

Majo quiso acompañar al pequeño y se dirigió a control de enfermería para acompañar al pequeño. Sin embargo, le dijeron que aunque lo necesitaban mucho, no podía proponerse a título propio. Tenía que venir de una organización y lamentablemente no había ninguna. Una situación que marcó tan profundamente a la mujer valenciana hasta tal punto que, más de una década después, su decisión marcó la vida de Yanhira, una joven completamente diferente, además de la de otros muchos niños.









La decisión de Majo tras ver al niño



Tras aquella experiencia, Majo tuvo que volverse a su casa muy decepcionada y triste pensando en aquel pequeño, solo, en la habitación de un hospital. “Era una cosa que no salía de mi cabeza, cómo estará ese niño, cuántos niños habrá, por qué no estará nadie con él, qué puede pasarle a un niño para que esté enfermo y solo... Y, muchos meses después, decidí con otras 4 amigas crear una asociación en la que seríamos las mamás de aquellos que no tienen la suya cerca”, explica la propia Majo en los micrófonos de La Linterna.

Una idea que terminó convirtiéndose en 'Mamás en Acción', que nació en 2013 del amor que todos sabemos que da una madre y que muchos menores no pueden tener, incluso en los momentos en los que más lo necesitan. Con motivo del Día Mundial del Acogimiento Familiar, Mamás en Acción invitó a Ángel Expósito a las Jornadas 'Ni un Niño Sin Familia'. Allí, el director de La Linterna pudo conocer más de cerca su labor y la realidad de muchos niños tutelados por el estado como el caso de Yanirha López.

Cómo el niño cambió muchas vidas



Majo fundó 'Mamás en Acción' para brindar apoyo y, sobre todo, cariño a niños hospitalizados que están en situación de vulnerabilidad, completamente solos. Firman convenios de colaboración con las comunidades autónomas con los hospitales, que son los que comunican casos de niños que necesitan a una mamá en acción.

“Nos acaban de llamar, por ejemplo, del Hospital Niño Jesús en Madrid. Entonces, todos los voluntarios de Madrid reciben una llamada y decidimos si vamos a acompañar a 'Carlitos', de 5 años, a traumatología. Muchas veces no es lo mismo traumotología que oncología, ni es lo mismo un recién nacido al que hay que hacer 'piel con piel', o a un adolescente con depresión”, explica Majo a Expósito en COPE

La fundadora de la ONG Mamás en Acción, Majo Gimeno / EP









Y es que todos trabajan para que ningún niño se quede solo en los hospitales. La soledad no deseada, aunque es conocida en personas mayores, también la sufren muchos niños y adolescentes que sufren abandono o una situación de desamparo, o que que han sido retirados de su familia por maltrato. “Además de tener un dolor físico terrible, se sienten abandonados. Sienten que no merecen que nadie les cuide. Por eso, cuando son mayores, nos preguntan quién nos paga para que les acompañemos si nadie les quiere”, subraya a la mujer valenciana.

A estos menores les duele el alma, se sienten poco valiosos porque han sido abandonados, por eso es tan importante que no estén solos. Porque si tuvieran una familia con la que crecer no haría falta una mamá en acción, y por eso, desde la organización, quieren apoyar el proyecto de acogimiento familiar empezando con las jornadas 'Ni un Niño Sin Familia'. “Estas jornadas fueron una iniciativa para llevar a la ministra de Infancia y Juventud la realidad de los niños que no tienen padres o no pueden vivir con ellos. Es nuestro deber crear consciencia de que estos niños existen y de sus realidades”.









El impacto en el caso de Yanirha



Una jornada preciosa en la que participó el propio Expósito como moderador y en la que también escuchó el testimonio de Yanirha López, una menor ex tutelada que contó cómo es la vida de un niño que crece sin sus padres. Entró en el sistema con 11 años y fue separada de sus hermanos pequeños. Ella fue a un centro y sus hermanos con familias de acogida.

Yanirha tuvo suerte y contó con un equipo educativo que para ella fue como tener 6 madres, pero hubiese preferido mil veces tener una familia que la cuidase, como ella misma explica en La Linterna: “Por mucho que quieras confiar en alguien o por mucho que quieras contar las cosas, aunque lo acabes haciendo, nunca va a ser lo mismo. Aparte, siempre que estas en un piso, sabes que a los 18 años te vas a tener que ir de ahí, no sabes si vas a volver a ver a las personas, estás a expensas de todo”.

Cuando Yanhira cumplió 18 años tuvo que acudir a una asociación, pero estaba descontenta y se vio en la calle. En 2023 conoció en Pamplona la Asociación Hasíak, creada por ex menores tutelados, con la que buscan que personas tuteladas y ex tuteladas tengan voz, y un sitio seguro.

Gracias a Hasíak, Yanhira convive con una persona mayor que necesitaba compañía y que a cambio, le ofrece un hogar en el que vivir. “El vivir con esta persona, aparte de que me compremeto muy bien y me entiende. Es como una abuela, me pone las normas para que no me descontrole, y es un proyecto que me ha permitido empezar a sacarme el carnet de conducir o a continuar con mis estudios”, concluye.