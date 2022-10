Una mujer sufre un síncope en un vuelo a Lanzarote y la tripulación alucina con quienes salen en su ayuda

Hace unos días David y Alberto protagonizaron una escena de película. Lo cierto es que se encontraban a bordo de un avión camino a Lanzarote. De pronto, por los altavoces la tripulación pidió ayuda. ¿Hay algún médico a bordo? Nadie contestó. La tripulación volvió a pedir ayuda, estaba vez llamando a quién tuviera conocimientos sanitarios. Lo que no esperaban era quienes salieron al auxilio de la mujer, incluso con qué ropa iban vestidos.

En la Linterna hemos narrado este martes la increíble historia de estos dos hombres que, a pesar de las apariencias, escondían habilidades que nadie de la tripulación esperaba. Sin pensarlo, se levantaron y fueron a ver qué estaba pasando. Una joven se encontraba muy mal, se había desmayado y la tripulación no sabía cómo tenía que actuar. Estos moteros actuaron rápido, ayudaron en todo lo que pudieron y, pocos minutos después, aterrizaron.









¿Quién salió al auxilio de la mujer en el vuelo de Lanzarote?



“Parece un guion de cine, es algo que realmente no esperas vivir nunca”, introducía Ángel Expósito este martes en La Linterna. “Ni la situación crítica de necesitar ayuda en un vuelo, ni tampoco que quiénes te ayuden sean unos moteros al más puro estilo Ángeles del Infierno”. El caso es que este grupo de moteros, los 'Rosa dos Ventos', habían cogido el vuelo Santiago-Lanzarote del pasado viernes. Iban uniformados, con sus camisetas negras y el logo a la espalda. Un vuelo directo, de dos horas y cuarenta minutos. Ya estaban casi llegando cuando saltó la voz de alarma. Ese primer aviso por los altavoces.

El propio David recuerda en COPE que quedaba nada para aterrizar. “A 40 minutos de empezar a aterrizar, fue un poco caótico, ahí en medio del avión, preguntaron si había algún sanitario y nosotros nos lanzamos sin dudarlo a colaborar”, explica. No sabían qué había pasado exactamente, por los altavoces solo pidieron ayuda. Querían mantener la calma entre los pasajeros lo máximo posible, aunque realmente el espacio para poder actuar era mínimo. El pasillo del avión era muy pequeño, y la mujer se encontraba desplomada allí. La suerte es que David y Alberto ya habían atendido a personas que habían sufrido algo parecido. Pero claro, no en un avión: “Estamos acostumbrados, pero no así, no en un escenario así”, asegura.









“Había poco material en el avión”



Es un escenario complicado pero su profesionalidad quedó demostrada y supieron cómo actuar. Aunque es cierto que si normalmente, por su trabajo, tienen que dejar los nervios a un lado, a bordo de un avión, pues más aún. “Había poco material en el avión, pero lo importante era no perder la calma y atender cuanto antes a la persona para que no vaya a más ni le pasara nada grave”, apunta David en La Linterna.

Lo verdaderamente importante era que recuperase la conciencia. La mujer estaba desplomada y había perdido el conocimiento. Si lo conseguían, el aterrizaje iba a ser mucho mejor. “Lo vivimos como una película americana, intentamos que recuperara la conciencia e intentamos que no se tragara el vómito”, recuerda el motero.

Y así fue, tras su buena actuación, lo lograron. La mujer recuperó la conciencia y el aterrizaje ya iba a ser mucho más seguro. Siempre que ocurren estas cosas avisan rápidamente a emergencias. El protocolo es dar el aviso para que la ambulancia esté esperando en la pista y así actuar rápido y trasladarle al hospital.









“Nos dijo que éramos sus ángeles”



Cuando ya se llevaron a la mujer al hospital ellos continuaron como si nada había pasado. Realmente salvaron a la mujer momentos antes de irse a la concentración motera, pero por si fuera poco, momentos antes de subirse al avión, entre broma y broma, David le comentó a Alberto 'oye, ¿te imaginas que tenemos que ayudar a bordo a alguien?' Pues tal cual.

Menos mal que estos motoristas también pertenecían a Protección Civil y supieron cómo actuar. Dos días después, la chica salió del hospital, ya en perfecto estado de salud. Lo único que quería en ese momento era agradecer a David y a Alberto lo que hicieron. Porque, gracias a ellos, ella estaba bien. Fue algo muy emotivo y que puso realmente en valor todo el trabajo que hacen diariamente. Así, explicaba David lo emocionada que estaba la mujer en todo momento. “Fue un encanto, en el avión nos decía que éramos sus ángeles, de película”, concluye David.