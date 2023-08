Una meteoróloga asesora del Cabildo: "El incendio no ha dado ni una ventana de actuación para la extinción"

Desde la madrugada de este miércoles, estamos muy pendientes de lo que pasa en Tenerife. El incendio forestal que afecta a la isla está descontrolado, es el peor incendio en la en los últimos cuarenta años, y prueba de ello es que antes de que se cumplan 48 horas del comienzo del fuego, ya ha arrasado 3273 hectáreas. Además, hay más de 7.600 personas desalojadas o confinadas, y sobre el terreno hay trabajando un centenar de efectivos.

Poco antes de las 23:00 horas, ha terminado una reunión de coordinación de los servicios de emergencia y autoridades, sobre la cual ha informado en 'La Linterna' de COPE, Vicky Palma, meteoróloga asesora del Cabildo de Tenerife. En primer lugar, ha recalcado que la situación es "complicada", ya que se trata de algo inédito en el archipiélago, a pesar de la experiencia con la que cuentan en materia de incendios forestales.

Una de las principales preocupaciones son los evacuados y confinados, que ya superan los 7600. Por ahora, Palma apunta que no se esperan más desalojos, pero tendrán que esperar a la evolución del incendio, que sigue fuera de control.

Respecto a la previsión del tiempo para las próximas horas, explica que "no hay mucho viento general. Suelen actuar los vientos de ladera y tendremos vientos descendentes a lo largo de la noche en las dos vertientes de la isla. Eso significa que ese viento puede arrastrar en las líneas de fuego hacia hacia zonas habitadas, y esperemos que esa evolución (en muchos casos quedan muchos kilómetros hasta llegar) sea favorable a lo largo de las próximas horas".

Un incendio de convección

Además, la meteoróloga ha asegurado que "no habíamos vivido algo similar" en ningún momento. "Las condiciones meteorológicas generales no son tan malas y no lo han sido en los últimos días. Uno de los elementos importantes el viento y no hemos tenido vientos fuertes, lo que hemos tenido es un incendio con muchísima convección, algo que no se había visto en el archipiélago", añade.

"Es muy fácil de saber si tenemos conversión o no, simplemente mirando el radar meteorológico que normalmente lo utilizamos para saber si puede venir lluvia. Lo que no está indicando es una fuerte convección que comenzaba justo a la hora del inicio del incendio y que todavía hoy mantenemos. Llevamos ya prácticamente 48 horas con la misma situación", ha explicado en COPE.