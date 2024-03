Una matrona de Valencia avisa de la decisión respecto a la leche materna que está relacionada con la tosferina

En las últimas semanas estamos viendo cómo la tosferina está experimentando un repunte bastante importante: en España ya hay 5.242 casos diagnosticados en los primeros meses de este 2024, pero es una situación que se viene arrastrando desde el año pasado. Según un estudio del Instituto de Salud Carlos III, en 2023 ya se registraron más de 2.500 casos, entre los que falleció un bebé, del que su madre no se había vacunado durante el embarazo.

Isabel Castelló, matrona del Hospital Lluis Alcanyis de Xàtiva y vicepresidenta de la Asociación Española de Matronas, explica en La Linterna que la tosferina es una enfermedad respiratoria “muy contagiosa” y sus síntomas dependen mucho de la edad, pero suelen ser “congestión, lagrimeo, tos seca o convulsiva, fiebre y, a veces, vómitos”.









Por qué los casos más graves se da en los bebés



Según la doctora Castelló, el motivo por el que estos brotes de tosferina se dan más en bebés es porque “no tienen ningún tipo de defensas”: “cuando nacen lo hacen indefensos ante un montón de infecciones”. Por eso, insiste la matrona, se recomienda la leche materna. El motivo: “porque pasa las defensas de la madre al bebé, pero también las vacunas”.





Y es que, aclara, se trata de la prevención primaria o pasiva, que se basa en vacunar a la madre, entre la semana 27 y 32. Eso sí, incluso si no se ha vacunado en ese tiempo, la doctora asegura que aún puede hacerlo nada más dar a luz, “porque puede pasarlo por la leche”, recuerda. También es importante, destaca Castelló, que, si hay familiares viviendo con el bebé, “se asegure de que esté vacunado”.





Desinformación sobre las vacunas



Denuncia la experta en La Linterna que ha habido una relajación con las vacunas en España en los últimos años, y que ese es uno de los motivos del repunte de tosferina: “de hecho, en el 23 ya hubo un aumento, pero en el 20-22 hubo un descenso brutal por la mascarilla, el cuidado, las madres nada más dar a luz no veían a nadie...” Explica, enfadada, que en el transporte público “oyes a la gente tosiendo o estornudando y sin mascarilla ni nada”. “Es un desastre”.









Lamenta la matrona que la gente esté harta de las vacunas. “Estos días he oído cada barbaridad que me quedo de piedra, todavía hay tanta desinformación de personas diciendo que no se han vacunado y no les ha pasado nada”, critica. No obstante, ya en el 2015 se estableció la recomendación de vacunas en las gestantes de último trimestre, pero no todas son conscientes de que es una vacuna que van tres en una (listeria, tétano y tosferina), como explica Castelló: “se creen que no se las han puesto”. Por suerte, asegura, en España la cobertura es del 85%.