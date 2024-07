Una economista responde a la pregunta de si bajarán los precios en verano: "Salvo que..."

Uno de los temas que más preocupa a los españoles es la economía. No es para menos. Los precios han seguido subiendo en junio, aunque más moderadamente, un 3,4% para ser exactos. Fueron dos décimas menos que el pasado mes de mayo. Esto puede tener la siguiente explicación: el abaratamiento de la gasolina, que ya no sigue presente a día de hoy. Pero si hay algo que sigue subiendo cada día más es lacesta de la compra.

El IPC de junio lo ha confirmado, aunque continúa al alza y estancada en el 3 y medio. Esta cifra supone el doble que el año pasado y un punto por encima de la media de las econonomías de toda la zona euro. Está comprobado que el precio de los alimentos bajó hasta el 4,2%, pero no en todos los casos. Productos como la fruta, los zumos y el chocolate siguen siendo caros.





¿Conseguirá bajar de precio la cesta de la compra?

La pregunta que nos hacemos todos tiene que ver con la bajada de precios que todos deseamos. María Jesús Fernández, economista senior deFuncas utilizaba la palabra "incertidumbre" para hablar "de aquí a lo que queda de año". Puede que ahora esté todo un poco más encauzado, pero dependerá de las "cuestiones climatológicas", explicaba a Ángel Expósito.

Si hay una cifra que no hace más que estancarse es la de la inflación subyacente, un 3%, en la que no entran ni los alimentos frescos ni la energía. Ahora bien, la mano del Gobierno parece no haber servido de mucho. Esta tampoco parece que se vaya a notar en la retirada del IVA del aceite de oliva, que fue un 53% más caro que hace un año el pasado mes de junio y casi un 10% respecto al inicio de 2024. Para Fernández "va a tener un peso muy escaso".





Algo que también repercute en esta época del año en nuestro bolsillo es el encarecimiento de los servicios, que suben sin impedir que la inflación se rebaje, lo que se debe a "la demanda fuerte de servicios turísticos y la subida de los cortes laborales".

¿Cómo ven esta situación los españoles?

La subida de los precios ha provocado que cada vez hagamos más cambios en nuestros hábitos de compra. ¿Cuáles?Adquirir las marcas blancas y buscar las ofertas para tratar de ahorrar algo. En La Linterna hemos querido conocer de cerca el testimonio de los españoles. El matrimonio formado por Silvia y Marcos reconocían a nuestros micrófonos que "los precios están disparados" y que últimamente terminar por adquirir aquellos que son más baratos, "sean de la marca que sean".

Otro caso es el de Eduardo, que desde hace un tiempo compra más ofertas, "aunque sigo comiendo lo mismo", contaba. Es por ello por lo que considera que "hay que cuidar los precios". Parece que la subida de precios se produce "semana tras semana y céntimo por céntimo".