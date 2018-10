Una boda polémica en Israel. Ella musulmana y él judio

Una boda sorpresa acaba de sembrar la polémica en Israel. La unión entre una periodista y un actor.

Ha ocupado portadas de periódico en el país... Y no precisamente por sus profesiones, sino por la religión de cada uno de ellos. Ella es musulmana y él es judío. Con todo lo que esto supone en el estado hebreo. Tsahi Halevi, actor y cantante judío, y Lucy Aharish, presentadora musulmana que trabaja en un importante programa de noticias hebreo, se han casado tras un romance de cuatro años que, según sus amigos, mantuvieron en secreto para evitar que se generase polémica antes de tiempo. Pero lo cierto es que el día ha llegado y la noticia ha causado gran revuelo en Israel.. un país en el que las bodas mixtas apenas suelen darse. Fíjate... en 2015, el último año del que existen datos, solo 23 bodas de las 58.000 celebradas fueron entre árabes y judíos. Ellos se han casado en una ceremonia civil que se ha celebrado en el norte de Israel.

Las reacciones no han tardado en llegar... Por ejemplo, el diputado ultraderechista israelí, Oren Hazan tuiteó lo siguiente: “No acuso a esta mujer de seducir a un alma judía con el objetivo de dañar a nuestro Estado y evitar que otros descendientes judíos sigan la dinastía judía. Todo lo contrario, está invitada a convertirse”.

El comentario desencadenó una gran ola de críticas a la que el diputado respondió desatando la polémica: "Debería daros vergüenza. No me atacáis a mi sino al pueblo judío. La asimilación está prohibida. Somos un pueblo pequeño y si no nos mantenemos, desaparecemos".

El debate aún continúa en la calles de Israel... mientras que el matrimonio disfruta de su luna de miel. La polémica evidencia que la sociedad israelí continúa más fragmentada que nunca... 25 años después de los tratados de Oslo aún hay escollos sin resolver.

Te recuerdo el titular de nuevo: “Estalla la polémica en Israel por la boda entre un actor judío y una periodista musulmana”.