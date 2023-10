El truco casero de Ángel Expósito para afrontar el calor del veranillo de octubre: "A la nevera"

El pasado martes, el Rey propuso a Pedro Sánchez como el candidato a la investidura, después de que Alberto Núñez Feijóo fracasara. Por tanto, y atendiendo a lo que dicta el artículo 99 de la Constitución Española, el líder socialista tiene 2 meses a partir de la primera votación.

Sánchez dice que necesita un mes de reuniones para formar Gobierno, cuando se quejaba de Feijóo. España, está claro que gusta mucho lo de reunirse, pero nosotros lo odiamos, por eso, como ha dicho Ángel Expósito, el director de La Linterna, al principio de la sección 'He visto luz', "COPE te demuestra que más de una reunión es perder el tiempo".

Jon Uriarte está de acuerdo con Expósito y para demostrarlo ponía el ejemplo de Paloma Serrano, precisamente hablando de una reunión entre ambos comunicadores y en la que acaba diciendo "vaya reunión de mierda". Nada más acabar, tanto el director, como Jon se arrancaron a cantar la canción de 'Opinión de Mierda', "qué pedazo canción", decían.

El tema es que Pedro Sánchez necesita sentarse en muchas mesas para intentar formar Gobierno y Expósito señalaba que "eso le pasa por negociar con quién no se debe o se va a acabar llevando hasta la mesa de reuniones". La mesa de reunión seguramente influya a la hora de llegar a un acuerdo y es que como decía Jon, "una mesa bonita de reunión de roble, gusta mucho y dices, pues aquí igual firman, también es verdad que hay quien no hay forma de que entienda que las cosas tienen que pasar por una reunión y le citas y no va" o "escaqueándose, incluso para cobrar dinero".

En La Linterna no gustan que las reuniones sean largas, "sobre todo en este verano, empeñado en convertirse en un tórrido veroño", explicaba Ángel, a quien le gustaba el ejemplo que le mostraba Jon de "meter la ropa interior en la nevera, tú, Ángel, mete los calzoncillos en la nevera y luego ya me cuentas, ahora es un crimen reunirse mucho tiempo".

"Está claro que España es un país al que le gusta reunirse"

Las reuniones de antiguos alumnos son una constante y en ocasiones suelen ser peores que las de trabajo, decía Jon "que esto en política también pasa y en la vida, porque te toca reunirte con alguien que estuvo en su momento contigo y ya no está y dices... La clave de todo esto es que mentimos al final, aunque la reunión no sirva para nada".