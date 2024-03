El Teniente General Gan Pampols avisa de qué países deberían tener miedo de una guerra ahora: "Yo lo tendría"

La Unión Europea ha llamado a los países miembros a impulsar la industria de defensa europea con un plan común de rearme. El plan de Bruselas es financiar este esfuerzo con presupuestos comunitarios y también ha puesto sobre la mesa pagar la ayuda a Ucrania con los fondos rusos congelados.

A la vez, Hungría ha levantado su veto al ingreso de Suecia en la OTAN, que lo había solicitado junto a Finlandia en mayo del 2022. El primer ministro húngaro, Viktor Orban, oveja negra de la familia europea, ha mantenido su negativa de avalar la entrada, primero de los finlandeses y después de los suecos en la Alianza Atlántica. Al final, ha tenido que dar marcha atrás en ambos casos.

La paz en Europa depende en gran medida de que su potencia militar sea realmente disuasoria. Y de que Rusia no salga vencedora en Ucrania. El pasado lunes, el primer ministro francés, Emmanuel Macron, aseguró que haría todo lo posible para que Putin pierda la guerra proponiendo el envío de tropas a la frontera. Palabras que enfadaron de sobremanera a Vladimir Putin que afirmó estar dispuesto a iniciar un conflicto nuclear. La situación se va tensando cada vez más, mientras que el embajador de Alemania ha sido llamada a consultas por el Ministerio de Exteriores ruso, tras la filtración de una conversación grabada entre oficiales de las fuerzas aéreas alemanas en las que se discutía un posible ataque al puente de Crimea.





¿Estamos ante las puertas de un conflicto mayor?



El jefe del ejército de Reino Unido advirtió sobre una posible guerra con Rusia, mientras que en Suecia el Gobierno ha pedido a sus ciudadanos que estén preparados ante un posible conflicto. Este lunes, en 'la Linterna', Ángel expósito ha contado con el analista de defensa en la revista 'Ejércitos', Guillermo Pulido, para esclarecer si se trata de alarmismo o estamos ante un conflicto inminente. Y es que, Pulido explica que si la preparación militar es fuerte y se entrega suficiente ayuda a Ucrania, “Rusia quedaría disuadida” o incluso, el realizar una acción contra la OTAN, también la disuade. “Son las dos respuestas al mismo tiempo, dependerá de cómo evolucione la situación”.

El experto está de acuerdo con el presidente francés de que “hay que tener encima de la mesa el envío de tropas”. Asimismo, Pulido explica que hay que tener “ambigüedad estratégica” porque las situaciones pueden variar e igualmente, “para no dar pistas de hasta donde estás dispuesto a ir”. Además, sostiene que “no se podría excluir que trataran de anexionarse Transnistria, hacer algún tipo de agresión contra los países bálticos”. En cuanto a la amenaza nuclear, Pulido tranquiliza diciendo que las posibilidades son “muy bajas”. Adicionalmente, cuenta que derrotar a Rusia en Ucrania “no implicaría necesariamente” una guerra nuclear. No obstante, alerta que “si se va más allá de eso es evidente que ese riesgo está ahí”.

Qué es la guerra híbrida



Finlandia asegura que Putin está mandando inmigrantes a la frontera para desestabilizar el país. De hecho, de agosto a diciembre, se registraron 1.000 peticiones de asilo en los ocho puntos fronterizos finlandeses, un incremento sustancial si se compara con que normalmente se registran entre 0 y 10 al mes.

Así, el Teniente General Gan Pampols, explica este lunes en La Linterna qué es la guerra híbrida: “Se acuña a principios de este siglo XXI y es un fenómeno que se observó por primera vez en Chechenia, donde se explica que, además de la guerra tradicional, hay otra serie de actividades que no están sujetas a normas o regularidades. Por ejemplo: el terrorismo, el espionaje, el sabotaje, incluso el crimen organizado”.

Una estrategia de pura desestabilización política: “Desde Sun Tzu, la mejor guerra que se gana es al que no se celebra”, recuerda en los micrófonos de COPE. “Cuando se pierde la cohesión interna y los políticos han perdido la capacidad de liderar, la ciudadanía no se siente obligada a seguir un patriotismo y empiezan a permear ideas que disminuyen la capacidad de resistencia o de perseverar en un modelo de vida democrático”. Incluso incluye dentro de esta estrategia el asesinato de un piloto desertor ruso hace unos días en Villajoyosa. “Es una sanción por pares interpuestos, responde a una finalidad evidente porque ningún elemento de carácter criminal tiene interés en un piloto desertor. Es claramente un crimen por encargo”.





Qué países deberían "tener miedo"



Para el Teniente General, los países fronterizos con Rusia hacen bien en tener miedo: “Yo lo tendría”, respondía a Expósito. “Al margen de que tienen una protección que es pertenecer a la OTAN, tienen que demostrar una conciencia de defensa nacional importante”, añade en La Linterna el Teniente General.









Eso sí, asegura que la OTAN “no debería estar en peligro” en estos momentos y señala el ejemplo del país que más invierte en Defensa: “Finlandia tiene unos 5.5 millones, su gasto del PIB en Defensa es el quinto de la OTAN, un 2.6”. “Hay servicio militar obligatorios, por lo que el gasto no va a personal, si no inversión, y demuestra que sabe lo que significa tener un vecino como Rusia”, concluye, antes de subrayar que es el pueblo europeo “que más mentalizado está de defender a su país”.