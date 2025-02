Qué son las terapias EMDR y cómo pasaron de usarse en Vietnam a aplicarse a víctimas de maltrato

María Bestar es actriz, cantante y directora de cine, además de víctima de violencia vicaria. Este jueves, y como parte del especial de COPE 'El terror machista', cuenta a Expósito cómo fue su propia película de terror: “Yo me considero una afortunada, porque cuando te pasan estas cosas en la vida, te lo puedes tomar de dos maneras, y yo intento hacerme más fuerte”.

Recuerda Bestar que en esos años era joven y, aunque no es una cuestión de ignorancia, “es el normalizar la violencia”. “En esta sociedad tenemos muy normalizada la violencia y más hace 20 y pico años, ahora hay mucha más formación, pero luces rojas se ven desde el principio”, aunque confiesa que lo ve ahora su “conocimiento de ahora”. La artista ha realizado un cortometraje para contar su historia que se titula “No estás loca” y que tendrá su versión en documental el próximo mes de junio.

Un maltrato que sufre desde su época de noviazgo, “pero pensaba que era normal, pensaba que esas son cosas que pasan, son discusiones”. “Ya me avisaba la gente, pero tú sabes el carácter que tiene. Y yo decía, no, conmigo no, conmigo no. Hasta que, claro, conmigo no, pues conmigo también”, recuerda en La Linterna.

Cuándo te das cuenta del maltrato

Lamenta la actriz que normalizaba esa violencia: “me parecía que era un tema de temperamento, era un tema de mal carácter, que las cosas las hacía para hacer daño, pero eso no es maltrato”. Así, y a raíz de los últimos años, asegura que empezó a ser más consciente y a poner nombre a ciertas actitudes que son un patrón común en los maltratadores. “Es que, ostras, yo he sido maltratada, que es lo más fuerte, por eso hice este cortometraje, porque hay que educar para que se reconozcan las señales en seguida y no se normalice la violencia”.

Relata que ha sido “hace poco” que ha recibido ayuda psicológica porque, confiesa, no pensaba que necesitase nada. “Hay que quitarse ese estigma de pedir ayuda psicológica, es como si te duele una muela, tú vas directo al dentista y no pasa nada. ¿Por qué tenemos tan estigmatizado el ir a pedir ayuda a un psicólogo o un psiquiatra o terapias alternativas?”.

De hecho, apunta, empezó a pedirla porque cuando se separó se quedó “sin un duro, violencia económica total y absoluta”. “Y, entonces, me puse a trabajar de lo que fuera, me saqué un máster de intérprete de conferencias y traducción”.

Terapias EMDR

En ese momento el director de La Linterna a Bestar por sus hijos y cómo se encuentran, tras lo que la intérprete reconoce que, aunque ahora “están bien”, lo han pasado mal. “Gracias también a esas terapias encontré a una psicóloga maravillosa que hace terapia de EMDR, que es una terapia que se originó en la guerra de Vietnam para el trauma, para los veteranos de Vietnam”. Pero, ¿en qué consiste? Según la traducción de sus siglas en inglés es Reprocesamiento y Desensibilización a través del Movimiento del Ojo. Tuvo su origen, como menciona la entrevistada, en la década de 1980 en Estados Unidos.

Según TopDoctors, pasó de usarse en excombatientes y miembros del ejército a cualquier víctima de estrés postraumático como, en este caso, víctimas de maltrato y violencia machista. Así, el EMDR se centra en el recuerdo de la experiencia traumática en el pactiente y es una herramienta y utiliza los movimientos oculares para tratarlos. Sobre su psicóloga, la actriz explica que “en España, ella es una eminencia en violencia vicaria, porque esta violencia es terrorífica para los niños”.

“Nos enfocamos en las mujeres, que está muy bien, pero yo siempre digo, ¿qué pasa con las criaturas? Porque al final, nosotras, que no justifico para nada, pero es una elección que tomamos, errónea, equívoca, pero las pobres criaturas que son utilizadas como instrumentos, el daño es terrible”.

La pregunta de un joven en la Universidad Francisco de Vitoria

Sobre qué anécdotas le han marcado más, recuerda Bestar, la última vez que estuvo en la Universidad Francisco de Vitoria, cuando “un chaval me levanta la mano y me dice “oye, muchas gracias por enseñar este corto y por hablar de este tema, porque esto lo he vivido yo, pero no solo son los niños asesinados, sino los que adolescentes como yo nos hemos querido suicidar”.

Expósito y María Bestar

Y es que el índice del suicidio entre adolescentes ha crecido mucho en los últimos años, como señala la entrevistada. “Le echan la culpa a las redes sociales, pero a mí me gustaría que indagasen a ver cómo están los porcentajes”. Así, su cortometraje se centra en una idea que refleja la situación de la violencia machista en España: 'Si vieras por fuera lo que te hace por dentro, ¿denunciarías?'.

“Muchas veces las propias víctimas, como lo era yo, no identificábamos esa violencia, porque a nosotros nos enseñan desde pequeño que si te pegan un golpe, hay una herida, mal, o hay un moretón, malo, te han pegado, malo”. No obstante, apunta Bestar a que, cuando es día tras día, pero no se ve por fuera, no se denuncia, “porque no lo ves”. “Si vieras por fuera lo que te hace por dentro, ¿denunciarías? Si cada insulto, cada decirte que no vales nada, no vas a volver a ver a tus hijos, se marcara en el cuerpo, a lo mejor el cuerpo estaba lleno de cicatrices”.