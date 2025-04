La reivindicación de los empresarios españoles en Estados Unidos por la condición en los aranceles de Trump: “Estamos perplejos”

Intentamos alejarnos lo máximo posible de Trump y sus aranceles, pero es inevitable porque todo lo que hacen y deciden nos afecta tarde o temprano.

Lo último ha sido la decisión de anunciar una pausa de 90 días en la aplicación de aranceles a todos los países, menos a China, a quien ha elevado el arancel a un 125%.

El caso es que si miras a tu alrededor, estamos literalmente rodeados de productos e inventos cuya etiqueta tienen como origen Estados Unidos.

Parece que a nosotros nos queda lejos, que esto es difícil que nos afecte, y que esta guerra comercial, en definitiva, está más enfocada al sector político y económico que a nuestro día a día. Pero eso no podría estar más alejado de la realidad.

Y es que, prácticamente todos los productos que utilizamos, tanto de comida como de higiene y de tecnología, suelen venir del otro lado del charco. Con estos aranceles, para empezar, nuestro bolsillo se resentirá más.

No es muy difícil elegir alguna marca que no tenga relación con el país norteamericano. Por ejemplo Nike, Levis, Ralph Lauren, New Balance o Skechers son marcas de Estados Unidos que ocupan seguro mucho espacio en tus cajones.

En un taxi de la marca Tesla llegas a la oficina. Estás rodeado de tecnología y aunque no quieras, también de sistemas y software que tienen detrás al país que amenaza con una auténtica guerra comercial mundial. No hay que olvidar que prácticamente cualquier trabajo que dependa de una mínima conexión informática se apoya en Estados Unidos. Seguramente trabajes con un sistema Windows, de Microsoft o con su alternativa de Apple. En hardware, las posibilidades de usar firmas estadounidenses como Dell o HP son muy altas. Por no hablar de la nube, el iPhone o el papel de Google.

Te tomas un descanso y vas a por algo de beber, un refresco que te endulce la jornada y un snack que mate el gusanillo por el hambre. Las grandes empresas como Coca Cola o Pepsico manejan casi todo, quitando a las marcas blancas. Compañías por cierto también estadounidenses. Todo, prácticamente todo lo que tenemos, llega desde Estados Unidos.

Las exportaciones de España a Estados Unidos

Nosotros usamos multitud de marcas que llegan desde el otro lado del charco, como has podido comprobar, pero lo cierto es que ellos también reciben muchas de nuestras marcas.

Y es que España importa desde ese país productos de todo tipo, desde Petróleo o gas, pasando por soja, nueces o legumbres secas que el año pasado llegaron a alcanzar los 27 mil millones de euros. Pero también los estadounidenses conviven con muchos otros productos de origen español y que ya están empezando a notar las consecuencias de esta guerra comercial.

Vino, aceite de oliva, medicamentos, componentes industriales... hablamos de exportaciones que alcanzaron el año pasado cerca de 19 mil millones de euros.

Otro de los grandes mercados que son interesantes para Estados Unidos es sin duda el jamón y los embutidos. El primero en vender hace cinco años estos productos ibéricos fue Fermín. Con mucho trabajo y esfuerzo han conseguido que más del 60% de su facturación dependa del país norteamericano.

También la tecnología y la industria se exporta hasta allí desde Burgos. Es el caso de Hiperbaric, única empresa española de tecnología de altas presiones en frío aplicada a comida y bebidas. El 40% de su negocio está en Estados Unidos.

Ahora, con todo este panorama y en medio de esta guerra comercial nos preguntamos: ¿Cómo nos va a afectar a nuestro día a día? ¿Qué pasará a partir de ahora? Hoy hablamos en 'La Linterna' de cómo afectarán a nuestro bolsillo los aranceles anunciados por Trump y toda esta guerra comercial.

Lo último que sabemos es que Trump ha decidido pausar 90 días la aplicación de aranceles a todos los países menos a China a quien ha elevado el arancel a un 125%. Todo después de que la Unión Europea aprobara esta mañana la imposición de una tasa del 25% a un listado de productos entre los que se incluyen el maíz, el calzado o los muebles.

Nadie se aclara y cada hora que pasa no hacemos nada más que mejorar. Laura Mateo, es consejera en la Cámara de Comercio de España en Miami y explicaba en 'La Linterna' los productos que más importa España

“Tecnología, maquinaria, farmacia y algo de alimentos, energía también” expresaba.

La reivindicación de los empresarios españoles en Estados Unidos

Un día es una medida, al día siguiente se suspende, y al pasado, vuelve. En esta incertidumbre política es en la que se tienen que mover todos los empresarios del mundo tras los anuncios de aranceles de Trump.

Claro, uno diría que una de las soluciones para no estar moviéndose entre estas dos aguas es dejar de comerciar con Estados Unidos, pero lo cierto es que no es tan fácil. Al menos, así lo expresaba Laura Mateo.

“La incertidumbre política y comercial dificulta la planificación. En nuestro caso, en el vino, no puedo trasladar la producción aquí pero otros compañeros sí, y se lo están planeando. Si los aranceles luego no se aplican, esto no tendría sentido, esto nos lleva a la inacción” comenzaba diciendo.

“Estamos bastante perplejos y frustrados y con mucha cautela, todas estamos con el libre comercio. Estados Unidos es un mercado estratégico muy importante. Han paralizado la importación muchas veces porque aumentan los costes y es menor la rentabilidad, o repercuten en el cliente” puntualizaba esta empresaria.

En su caso, aclaraba, tienen una “ventaja competitiva” que pasa por tener almacenes en su país. “Si se aplican los aranceles, este 20% lo asumiremos, en el sector no es tan fuerte como para repercutirlo en el canal, pero ojalá no tengamos aranceles” decía.

Eso sí, siguen apostando por el comercio con el país de Trump y por el libre comercio ya que “hay que proteger la industria interna”.