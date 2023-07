La reacción de Ángel Expósito ante la inesperada predicción de un vidente a la ministra María Jesús Montero

Esta está siendo una campaña electoral muy extraña. A los anuncios con 'memes' de sumar o Pedro Sánchez acudiendo como invitado a un programa juvenil se le suma la última de María Jesús Montero, quien ha estado hablando con un vidente en Lebrija TV. Este vidente le ha dado a la ministra dos datos fundamentales “vas a vivir 100 años” y “en el sexo eres regularcita”. También le ha comentado que el PSOE puede volver a gobernar, pero, como ha comentado el director del programa: "Claro, tras lo anterior esto es lo de menos".

A Jon Uriarte le ha costado distinguir cuál de todas estas 'predicciones' era más surrealista, y ha avisado de que hay que tener ojo a la hora de acudir a videntes para que nos den consejos, ya que no siempre dicen lo que uno espera. Para dibujar estas situaciones, Jon ha decidido aportar algunos fragmentos de diferentes cómicos españoles.

Esto que le ha pasado a la ministra con el tema del sexo no es la primera vez que ocurre, por ejemplo, Uriarte ha decidido incluir el extracto de un chiste en el cual un hombre le estaba preguntando sobre diferentes aspectos de su vida a una pitonisa. Esta le afirmó que en cuanto a economía y salud, los astros le sonreían, pero cuando el caballero la preguntó por la cuestión sexual, la vidente le contesto que los astros “se descojonaban”.





"Como no estoy finado, no hablas conmigo"

Y es que la gente tiende a dejar todas sus preocupaciones en manos de videntes, médiums y más profesionales de la adivinación, que, en ocasiones, acaban cansados de tanta consulta. Este es el caso del vecino del ático de Ernesto Sevilla, que era médium. En la azotea, que es una zona común, se hizo un jardín sin preguntar a nadie. Todos los vecinos estaban cansados de la situación y lo habían denunciado. La conclusión a la que llegó Ernesto Sevilla con esto fue la siguiente: “Es curioso que se dé la situación de que una persona pueda hablar con los muertos, pero no con los vivos. Me le encuentro todos los días en el ascensor y nunca saluda, claro, como yo no estoy finado, no hablas conmigo”.

Otra de las cuestiones que ocurren al tratar con videntes es que existe la posibilidad de que no acierten con sus predicciones, como le ocurrió a Sandro Rey con una clienta a la que primero preguntó si llamaba “por el tema económico”, a lo que esta respondió con un rotundo “No”. Lo mismo pasó al preguntarla por la familia. Al final el vidente tuvo que preguntarla directamente cuál era su aflicción, que resultó ser “el amor”, aunque tras varios intentos Sandro Rey siguió sin averiguar que era exactamente lo que ocurría: “¿Qué le ha pasado a usted en el amor?”, preguntó el adivino, a lo que la mujer contestó “No lo sé, dígamelo usted”.

Así que para la próxima vez que algún representante político vaya a ver a una pitonisa cerca de la fecha de las elecciones, será mejor que concrete que quiere hablar solo de las urnas, o de lo contrario, podría llevarse una esotérica sorpresa.