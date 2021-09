Rajoy, en 'La Linterna': "Partidos como 'Teruel existe' suponen la liquidación del proyecto nacional"

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy ha vuelto a defender este jueves un sistema bipartidista en España y ha alertado de que la proliferación de partidos regionalistas o independentistas como Teruel Existe' "suponen la liquidación del proyecto nacional". En una entrevista en el programa "La Linterna" de COPE con Ángel Expósito tras su intervención en el Foro La Toja, el exlíder del PP ha expresado que es "muy difícil gobernar" con un Congreso tan fragmentado como el actual, con 17 partidos representados en la Cámara Baja. "A Teruel le irá bien si a España le va bien. Yo no creo en estos particularismos, porque olvidan el bien común. A estos partidos les trae sin cuidado lo que les pasa a los demás y cuando piensan que algo va contra ellos, se van al victimismo y generan mal ambiente. Yo siempre he sido partidario del bipartidismo. El PP defiende mucho mejor los intereses de Teruel que estos partidos que surgen todos los días", ha comentado. Sobre el auge de fuerzas como Podemos o Ciudadanos, Rajoy ha lamentado que a estos partidos se les diera desde el principio un gran apoyo "económico y mediático". "Parecía que venían a arreglar el mundo, iban a hacer la gran regeneración democrática... y fíjense dónde están ahora. La experiencia en política es muy importante y el caudillismo es demoledor", ha razonado.

Rajoy también ha defendido la España autonómica, "siempre que se respeten las reglas del juego". "Las CC.AA., por ejemplo, lo han hecho bien en la pandemia. El problema no es el Estado de las autonomías, sino cuando alguien se salta la ley o pretende convertir la autonomía en otra cosa como ha sido el caso de Cataluña. En países con un nivel de descentralización enorme como Estados Unidos o Alemania no ocurren grandes problemas. El problema es cuando no hay lealtad. Cuando alguien rompe el consenso y rompe la democracia, viene lo malo", ha lamentado. En este mismo sentido se ha referido a la transferencia de las competencias de Educación a las CC.AA. "Si nos saltamos las leyes nacionales, complicamos las cosas", ha advertido.

En la entrevista con Ángel Expósito, el expresidente del Gobierno ha pedido alturas de miras a Europa para seguir forjando el gran sueño de un continente unido. "Hemos avanzado en la unión económica y en la monetaria, pero quedan fundamentalmente dos cosas: una unión fiscal y una política exterior y de seguridad común. Si queremos pintar algo en un mundo tan complejo como el que vivimos necesitamos más Europa e ir hacia una Unión Europea más intensa", ha expresado. En la misma línea, Rajoy ha señalado que la Unión Europa debe asumir los problemas de la seguridad internacional y el control de fronteras. "Hay que tener una inmigración ordenada, no la broma de 'papeles para todos'. Eso acaba generando problemas. Yo siempre he defendido la firma de convenios con países de una manera ordenada. Es absurdo que la UE tenga que decir dónde pueden pescar los pescadores gallegos pero no tener una regulación sobre el control de las fronteras", ha lamentado.

Por último, Mariano Rajoy ha admitido que habla con Felipe González más que con José María Aznar y no añora un regreso a la Moncloa. "En la vida hay que saber cuál es el sitio de cada uno en cada momento", ha concluido.