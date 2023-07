Rafael Marco, misionero en Níger, tras el golpe de Estado: “Hay una actitud anti-francesa increíble”

Rafael Marco Casamayor, miembro de la sociedad de Misiones Africanas, lleva más de 50 años en África. Actualmente se encuentra en Dosso, desde donde asegura a La Linterna que el golpe de Estado de los últimos días les ha pillado a todos por sorpresa: “No nos esperábamos una reacción de este tipo”, confiesa en La Linterna.

“A mi me ha tocado vivir otros golpes, había tensión social, manifestaciones o una situación en la que se notaba que la gente vivía algo. Llevamos unos años que no es que sea un ejemplo de democracia o progreso, pero más o menos ha funcionado. Desde el punto de vista económico o social no ha habido tensiones como para que hubiese un golpe”, concluye.

Por su parte, España ha anunciado que de momento queda suspendida la cooperación para el desarrollo bilateralcon Níger. Al menos así lo ha anunciado el ministro en funciones de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, "mientras no se restablezca el orden democrático", detallaba el Ministerio de Exteriores.









Inmigración masiva en Níger



Otro de los temas que rodea al país africano es la inmigración. Inmigrantes que pasan por Níger con el objetivo de llegar a Libia, Marruecos y Argelia para saltar a Europa. Estamos conociendo que hay muchos inmigrantes en Niger que se han quedado atrapados: “Este ha sido ya en la historia un lugar en el que convergían varias rutas saharianas, tanto de este como de oeste, y subían hacia Argelia, donde unos iban a Libia y otros a Marruecos”, asegura Marco Casamayor en COPE. “Son rutas antiguas”, añade.

“Ahora, con toda la inmigración que está llegando a Europa, se han establecido controles, fronteras en medio del desierto, presionadas por los países de Occidente, Francia, Italia o España. Ahí se creaba una barrera. No es el golpe de Estado el que ha bloqueado la situación, ya estaba bloqueada de hace unos años, gente a la que se les ha enviado al desierto desde Argelia, casos tremendos”.

El presidente de transición de Chad, Mahamat Idriss Déby Itno, en la primera fotografía junto al presidente depuesto de Níger / EFE









Y es que, apunta el misionero en el país africano, la situación esconde una falta de desarrollo en el país africano, y eso genera un sentimiento de rechazo a países occidentales como Francia o, incluso, el nuestro: “En España no somos conscientes, toda esta inmigración viene de hace años, es el resultado de una falta de cooperación, de verdadero desarrollo. Hay intereses occidentales, están las terceras minas de uranio más importantes del mundo, y Francia está utilizando ese uranio para hacer funcionar sus centrales nucleares, y también España, aunque no se dice nada. Eso no ha permitido desarrollar al país, esa explotación. Hay una falta de atención a la vida y el desarrollo de la gente, y solo interesan los beneficios de Occidente y, claro, la gente y la situación, se ha despertado una actitud anti-francesa increíble”, concluye el misionero.