¿Quiénes son el grupo Al Fatah y por qué en su parte de Palestina no se producen ataques de Hamás?

El conflicto entre Israel y Palestina ya cuenta con unos 3.000 muertos en la franja de Gaza, y sigue escalando. Estados Unidos ha enviado su nuevo portaviones, el Eisenhower, por el Mediterráneo para apoyar a Israel y han aparecido nuevos actores como el grupo Hizbulá o los Al Fatah.

Este es un conflicto que no ha comenzado ahora, tiene ya muchos años de violencia y hay algunos detalles que son menos conocidos. Explicaba Alejandro Requeijo, colaborador de'La Linterna'“que Palestina está dividida en dos territorios, uno pequeño, que es la Franja de Gaza, con unos dos millones de habitantes, y otro más grande, Cisjordania, con tres millones de habitantes”

¿Por qué no se producen ataques como el de Hamás en Cisjordania?

En Palestina el partido histórico y con más hegemonía es el de Al Fatah, los herederos del líder de la Organización para la Liberación de Palestina. Son los palestinos que residen en Cisjordania. Un diputado en la Asamblea Nacional Palestina, Fayez Saca, le explicaba a Alejandro Requeijo el motivo por el que en esa otra Palestina no se producen ataques como el de Hamás desde Gaza: “está ocupado por el ejército israelí desde muchas décadas y no hay posibilidad de encontrarse grupos armados para defenderse contra la ocupación israelí”.

Hay que recordar que cuando Hamás ganó las elecciones en Gaza hace ya años, expulsó o incluso mató a sus rivales internos de Al Fatah, nunca ha sido buena la relación entre ambas familias. Requeijo mencionaba que "Hamás es islamista y Al Fatah es laico, pero ambos comparten su oposición frontal a la ocupación Israelí. De hecho, su solución pasa por el fin de esa ocupación". Y es que está muriendo gente tanto de Israel como Palestina, pero, para terminar con todo eso, Fayez Saca explicaba que "debe acabar la ocupación".

Cuando Fatah habla de acabar con la ocupación, Requeijo explicaba que "lamenta la indiferencia en el mundo ante el incumplimiento de las resoluciones internacionales por parte de Israel. Su propuesta es retomar los acuerdos pactados y volver a la senda del proceso de paz".

Hamás es el más grande entre los grupos islámicos palestinos y su origen data con el levantamiento de Palestina de 1987 contra Israel y nació como ramificación palestina de los 'Hermanos Musulmanes de Egipto'. Las milicias del grupo se crearon en 1991 y se conocen como las Brigadas Al Qassam, las lidera Mohammed Deif e Israel los considera como un grupo terrorista.

Al Fatah no condena los actos terroristas de Hamás

En la conversación que ha mantenido el diputado palestino se puede apreciar, al menos, que desde la zona de Cisjordania no condenan los actos terroristas de Hamás, pero sí que lo lamentan porque se solidarizan sobre todo con los civiles de Gaza, aunque no están muy de acuerdo con los métodos que emplea Hamás a la hora de actuar, "nosotros estamos por la lucha política, diplomática, social, modificaciones de nuestro pueblo, no estamos por esta dimisión y esa forma de llevarla a cabo", señalaba Fayez Saca sobre la postura de Al Fatah.