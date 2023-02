Quiénes eran Hery y Djehuty, las tumbas encontradas por arqueólogos españoles: "Sorpresa en el último momento"

La colina de Dra Abu el-Naga esconde auténticos tesoros arqueológicos. Se encuentra en la ciudad de Luxor, la antigua Tebas, pero su gran secreto es que fue un lugar de enterramiento impresionante.

En 2002, el CSIC llevó a Egipto el proyecto Djehuty dedicado a excavar esta gran colina. Han sido veinte años de trabajo de arqueólogos españoles y de descubrimientos, desde vasijas y sarcófagos a dos tumbas impresionantes de hace tres mil quinientos años. Las tumbas de Hery y Djehuty se han abierto al público hace dos semanas.

El divulgador científico, Jorge Alcalde, trae este apasionante descubrimiento arqueológico a 'La Linterna' de COPE, ya que la ciencia también está muy relacionada con este campo: “La arqueología tiene mucho de humanidades, de historia, de vista al pasado... pero es fundamentalmente ciencia. La ciencia está también en qué se descubre y cómo se analiza lo que se está descubriendo. Los ingredientes que se utilizaban para embalsamar a los cadáveres son pura química. También podemos reconstruir la faz de alguna de esas personas gracias a la inteligencia artificial”.

Las tumbas de Hery y Djehuty, otro gran descubrimiento de la arqueología española

José Manuel Galán, director del proyecto Djehuty y profesor de Investigación del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC, explica desde Luxor, donde lleva excavando 22 años, qué han encontrado en las tumbas: “Estamos excavando cinco pozos funerarios del año 1600 a.C. aproximadamente. Hemos terminado de excavar dos pozos y hemos tenido que dejar a medias los otros tres porque han sido más complicados de lo que esperábamos, por lo que el suspense se mantiene hasta el año que viene”.

Aunque lleven 22 años excavando en Egipto, cada año surgen nuevas sorpresas: “No se pueden hacer predicciones porque la arqueología juega contigo y donde esperas encontrar no hay nada, y donde crees que no hay nada aparece la sorpresa”. Además de este factor, los pozos fueron saqueados en el pasado: “Se van dejando cosas en el camino como, por ejemplo, una figurilla de madera preciosa que no valoraron y que a nosotros nos da el nombre del propietario del pozo”.





¿Quiénes eran Hery y Djehuty?

José Manuel Galán desvela la información arrojan sus tumbas: “Son los protagonistas de nuestro proyecto. Cuando empezamos en 2002, la única tumba que estaba visible desde el exterior era la de Djehuty que fue supervisor del tesoro de una de las pocas reinas que reinó como faraona en el Antiguo Egipto, allá por el año 1470 a.C. Era como el ministro de Hacienda, era el encargado de recaudar los impuestos en forma de metales, piedras semipreciosas... y los destinaba a decorar las partes más nobles de los templos y otras construcciones. Entre medias se llevaría un 3 % y se hizo un monumento funerario muy singular porque es una tumba muy cuidada. Él quería que sus contemporáneos le vieran como el maestro de las letras escritas y por eso decoró toda la tumba con inscripciones con su dominio de la escritura”.

En cuanto a Hery, - que vivió unos 50 años antes, en torno a 1520 a.C., - al igual que Djehuty, “sirve a una mujer que, desde Tebas, gobierna el país mientras su hijo está guerreando en el norte.Hery era el supervisor de los graneros de esta reina madre”, relata el egiptólogo. “Dos personajes que viven bajo dos mujeres. Las dos tumbas están talladas en relieve y, además de ser bonitas, nos informan sobre la vida, las creencias y las costumbres funerarias de Tebas en torno al año 1500”.

Después de numerosas excavaciones y descubrimientos a lo largo de los años, José Manuel advierte que, respecto a antiguas civilizaciones, “no hemos cambiado tanto. La esencia del ser humano se mantiene. Tiene los mismos miedos, las mismas ambiciones, los mismos deseos... Los egipcios creían que uno vive mientras se le recuerda y la memoria va unida al nombre y al rostro. Lo peor que le puedes hacer a alguien es borrar el nombre y la cara de sus monumentos porque le quitas la posibilidad de vivir eternamente y de ser recordado. Esa idea de la vida eterna unida a la memoria la tenemos muy presente hoy”.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

La gran novedad de la campaña de este año se centra enla apertura al público de las tumbas de Hery y Djehuty en el extremo norte de la necrópolis de la antigua ciudad de Tebas. El director del proyecto Djehuty anima a “todos los españoles que viajen a Egipto” a incluir en su itinerario estas tumbas.