Manuel Terrén, es español, llegó a facturar 15 millones de euros con su mercancía ilícita y ahora está encausado como el supuesto diseñador y promotor de una trama empresarial para el blanqueo y tráfico de los diamantes en Europa. Este empresario residente en Brasil está encarcelado desde primeros de mes acusado de lucrarse con diamantes que se extraían de minas de Sierra Leona por esclavos de la guerrilla que actuó en ese país en los años 90.





Con este comercio, los paramilitares financiaban la guerra, que costó más de 70.000 muertos, y él y otros como él se llenaban los bolsillos. La Fiscalía de la Audiencia Nacional, sin embargo, pide la libertad del sospechoso y pone en cuestión una investigación muy compleja y emocionalmente dura para los policías que se han dejado la piel en ella.





Diamantes de sangre

Hoy en La Linterna, Rubén Corral ha tratado junto a su compañero, Pablo Muñoz, la historia de Manuel Terrén. Este hombre, de casi 70 años de edad, es dueño de un hotel de lujo en una localidad del norte de Brasil y además, es residente del país sudamericano. Se aprovechó su llegada a Málaga, donde iba a pasar sus vacaciones, para detenerlo. Manuel, que tras varios encontronazos con la Policía, decidió emprender una nueva vida y viajar por múltiples países africanos como Costa de Marfil, Malí o Senegal. Un gran conocedor del país africano que le hizo conocer a personajes importantes que le ayudaron a labrarse su camino.

Hasta que en la década de los 90 llegó a Liberia. Ya antes se había interesado por el negocio de las piedras preciosas, por eso, ya allií, decidió crear dos empresas: la primera para comprar una mina de diamantes de mala calidad, y la segunda, para tener licencia en regla para exportarlos a Europa. En realidad, toda esta estructura empresarial estaba destinada, según la investigación, a ocultar su verdadera actividad: la introducción en el mercado europeo de cantidades importantes de ‘diamantes de sangre’, de gran calidad, bajo la apariencia de que procedían de su mina de Liberia.





¿Por qué quieren ponerlo en libertad?

El fiscal Pedro Martínez pidió la libertad sin fianza del sospechoso y que se le permitiera regresar a Brasil, donde reside, pero además, se ofreció a entregar el pasaporte de su cliente como garantía de que no iba a abandonar el territorio nacional. Pero el juez Jorge de Gea, que es el titular del juzgado Central de Instrucción 1, decidió ingresarlo en prisión sin fianza. En su recurso, el fiscal no se limita a volver a pedir la libertad de Manuel Terrén, sino que además echa por tierra la investigación realizada, descartando por completo su implicación en delitos de guerra o de lesa humanidad, en este caso porque no estaba vigente en el momento de ocurrir los hechos, entre 1997 y 2002.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





Lo extraño de esta historia es la actitud del Fiscal. Su posición es defender la legalidad, pero en todo este tiempo, en más de dos años y medio de instrucción, jamás a propuesto una diligencia. Ahora bien, hay una pieza separada, aún secreta, por tráfico de armas de guerra sobre el que el fiscal, curiosamente, no se pronuncia en su recurso. Los testigos protegidos reconocieron fotográficamente a Manuel Terrén y relataron su participación directa en el comercio de diamantes, pero se negaron a contestar preguntas sobre el tráfico de armas por ese miedo que tienen. Hay que decir que ahora las principales líneas de investigación apuntan a Andorra. Los medios de comunicación del Principado aseguran que esta es la mayor crisis de este siglo para Andorra, porque están presuntamente implicados miembros del gobierno y de la alta sociedad.