Lo que hacían los hermanos en el sótano de la 'Casa de los Horrores' de Colmenar: "Ayudará a su recuperación"

La "Casa de los Horrores" de Colmenar Viejo es el nombre por el que se conoce a un chalé adosado de una urbanización en Madrid, después de conocer lo que sucedía tras sus muros. El verdugo de esta historia es un médico de 45 años, trabajador del Hospital Gregorio Marañón, y las víctimas son su mujer, de 44, y sus ocho hijos. El padre, según la investigación, había impuesto un régimen de terror en la casa, en la que los castigos físicos parece que eran moneda común. La Guardia Civil, que lo detuvo el 29 de marzo junto a su mujer, acusado de maltrato y abandono, no salía de su asombro: la casa estaba sucia, sin condiciones higiénicas adecuadas... Todas las habitaciones, excepto el despacho del médico que lucía impecable.

Pablo Muñoz, periodista de ABC especializado en asuntos de Seguridad, Interior y Sucesos, ha explicado en La Linterna de COPE cómo comienza esta investigación: “Fue por una denuncia que presenta ante la Guardia Civil el entorno de una de las hijas de más edad que tiene 14 años. La persona que acude a la Benemérita contó un relato que no solo era coherente, sino que además estaba corroborado por una denuncia previa que ya se había presentado contra el médico, pero que en su día, por razones que no han trascendido, no siguió adelante. Pero estos dos elementos juntos llevaron a los agentes a empezar una nueva investigación, que además fue fulminante. En pocos días se reunieron pruebas suficientes que demostraban las condiciones de abandono y violencia en la que vivían los ocho menores. Eso sí, cuando entraron en el adosado por orden judicial y vieron la situación, se sorprendieron, porque la situación era peor de lo que se imaginaban”.

¿Qué es lo que se encontró la Guardia Civil?: “Lo primero que les llamó la atención es que había una suciedad extrema, especialmente en la cocina y uno de los baños; además, el desorden era espectacular, con objetos tirados en cualquier parte y además el aspecto de los niños era de abandono. Curiosamente, como decías antes, el desorden reinaba en toda la casa, salvo en un punto muy concreto, el despacho del padre de familia, que estaba impoluto, totalmente limpio. Los vecinos aseguran que la Policía Local fue por allí varias noches por los ruidos, gritos y golpes que se oían, tras ser alertados por los vecinos. Pero parece que simplemente les pedían que no hiciesen ruido. A los pequeños les hablaban a voces y además a veces se les veía asomados a la ventana con medio cuerpo fuera”.

Los niños están en un centro de acogida de la Comunidad de Madrid, al principio no contaban nada de sus vivencias, pero poco a poco se han abierto con los educadores: “Han explicado que cuando el padre se enfadaba, los metía a todos en una especie de semisótano y allí permanecían horas en las que las mayores ejercían de madres de los pequeños. La investigación apunta a que era el padre el que mantenía sometida a la familia y que la mujer actuaba bajo sus órdenes. Es más, esta podría ser víctima de malos tratos, según algunas fuentes, y estar atemorizada. De hecho, a petición de la Fiscalía, el juez ha impuesto una orden de alejamiento de los progenitores con respecto a los niños, pero también del padre hacia la madre. El juez ha puesto en libertad a los dos progenitores al estimar que no hay riesgo de fuga”.

En un caso tan delicado como este es fundamental conocer la opinión de un experto como la psicóloga Marta de Prado, que analiza en COPE el perfil psicológico del padre de esta familia que era médico: “La violencia no diferencia de nivel cultural, ni económico y ni social, por lo que no debemos dejarnos llevar por los prejuicios. Por la profesión diríamos que las profesiones de cuidado llevan a pensar en personas cuidadoras y aquí le daba posicionamiento y prestigio. Hablaría de una personalidad claramente violenta, autoritaria, intolerante y que busca el sometimiento”.

Marta destaca un dato muy relevante: “Lo que se han encontrado es de muchísima gravedad. Los dos padres han perdido la patria potestad, cuando normalmente se les retira es la custodia. Estos malos tratos llevaban ejerciéndose de manera larga en el tiempo”. Además, es fácil pensar que este hombre tendría algún problema mental, pero Marta advierte que es “poco probable, porque el enfermo mental lo es en todos los ámbitos de su vida. Da la sensación de que él sabía perfectamente lo que hacía y cómo lo hacía”.

Para los hijos, la psicóloga destaca que, para los niños, “lo más duro de todo esto es que son tus padres, o por lo menos tu padre. Cuando te agrede una de tus personas de apego -la persona que está destinada a cuidarte- de alguna manera tu forma de querer a los demás y de quererte a ti mismo se ve dañada”. En el caso de la madre, su papel es una gran incógnita: “Parece que ha sufrido violencia y eso nos lleva a pensar que ha sido testigo pasivo de esa agresión a los hijos. Sufriría de lo que llamamos “la indefensión aprendida” que nos lleva a pensar que no podemos hacer nada para salir de la situación y que si pensamos algo es catastrófico como pensar que si denuncio les va a quitar la vida a mis hijos. Hay tres pilares fundamentales que sufren las víctimas de delitos violentos: el miedo, la obligación y la culpa. Si esto es así con esta mujer, esto también le llevaría a estar encerrada en otra habitación. Hay muchas incógnitas”.

Hay un detalle que sorprende. Cuando eran encerrados, las hermanas mayores eran las que ejercían de madres de los pequeños: “Pienso en la parte negativa, pero también en la positiva. El hecho de que hayan establecido entre ellos relaciones de cuidar y de dejarse cuidar es un buen indicador, porque normalmente se anestesian y se alejan de la vinculación con el otro. El hecho de que como hermanos hayan estado encerrados juntos es posible que haya activado esos sistemas de apego que, aunque serán disfuncionales, al menos existen y no están anestesiados. Esto ayudará a su recuperación”.