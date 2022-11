Qué es y cómo se desencadena la 'disforia de género', el diagnóstico de las personas trans

La autodeterminación de género de los menores de edad. Es uno de los puntos más polémicos de la ley trans, y que ha enfrentado al gobierno de coalición. Deja a los adolescentes la capacidad exclusiva de elegir si quieren iniciar tratamientos de cambio de sexo, y no permite ni a psicólogos, ni a psiquiatras participar en esta decisión tan importante. Esta asistencia tan necesaria está prohibida por la ley trans.

Cada vez, es mayor el número de adolescentes que piden un cambio de sexo. La mayoría lo hacen por presión, sobre todo por la que reciben en redes sociales, ya que creen que puede ser la solución a sus problemas. La realidad es que detrás de estas situaciones, estos jóvenes sufren otros problemas de alimentación o de autoestima y que necesitan ayuda para tratar ese asunto.

Por ello, la psicóloga Aurora García Moreno ha contado en 'La Linterna' las claves para afrontar este tipo de situaciones en los hogares. Inicialmente, la transexualidad se consideró una enfermedad, después como un trastorno. Aunque se intenta evitar la estigmatización, en la actualidad ha pasado a ser una condición relacionada con la salud mental o la disforia de género. Además, hasta el momento se desconocen los factores que la causan, pero según algunos estudios podría ser el resultado de la interacción de tres factores: biológicos, psicológicos y sociales.

"La 'disforia de género' es la angustia o malestar que sienten las personas cuyo género es diferente al sexo con el que nacieron", explica. Para entenderlo mejor, "cuando alguien nace con género femenino, pero la persona tiene la sensación interna de ser hombre", incide. Esta incongruencia genera alteraciones emocionales como ansiedad o depresión.

¿Qué nos puede hacer pensar o indicar que un menor de edad pueda tener una disforia de género? A partir de los tres o cuatro años muestran preferencias de ropas o juegos distintos a los caracterizados por su sexo. En estos casos, "los padres tienen que estar atentos a detectar estos síntomas, pero no deben alarmarse, ni ignorarlo". Ya que en estos niños el malestar se puede agravar por burlas en el colegio o por el rechazo social, lo que puede derivar en problemas de conducta.

Ayuda psicológica

"A estas edades tan tempranas no se tiene la madurez suficiente como para tomar una decisión tan importante, ya que es a los 21 años cuando se alcanza la madurez cerebral", explica. Pero no saben lo que quieren, "lo mejor es no precipitarse, no hay que etiquetar, porque se puede estar estigmatizando. De tal forma, "aunque sientan la necesidad del cambio de género, tienen que estar seguros de que el síntoma no continúa en la vida adulta".

Por último, la psicóloga ha mencionado algunos consejos para afrontar estas situaciones en casa, como "buscar apoyo profesional y familiar, no se deben precipitar, deben evitar poner etiquetas estigmatizantes y establecer un proceso de escucha con estos niños", subraya.