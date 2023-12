¿Puede mejorar la situación económica de Argentina en una legislatura?: Un economista explica qué hará Milei

El camino hacia la libertad y las esperanzas de volver a ver un país como Argentina en el lugar en el que merece, están puestas en el nuevo Presidente del país, el ultraliberal Javier Milei. Después de escribir "Viva la libertad, CARAJO" junto a su firma en los Libros de Honor del Senado y de la Cámara de Diputados, juraba su cargo ante la atenta mirada de representantes llegados de todo el mundo, como el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski que por primera vez viajaba a América Latina desde que se inició la guerra con Rusia.

Entre los invitados también se encontraban el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, el expresidente brasileño Jair Bolsonaro o el rey de España Felipe VI. En una ceremonia atípica y cargada de simbolismo, Milei quiso hacer su primer discurso en la escalinata del Congreso de la Nación, frente a la ciudadanía, y no ante la Asamblea Legislativa, como es habitual.





Si hubo un protagonista durante su discurso fue la economía. No hay que olvidar que Argentina alcanza casi un 150 % de inflación interanual y tiene un 40 % de pobreza. Milei ha puesto sobre la mesa una solución que pasa por un ajuste fiscal que caiga sobre todo en el Estado y no en el sector privado. Las cosas muy claras: En estos momentos el país no tiene dinero.





La presidencia argentina de Javier Milei, a análisis en La Linterna

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

La “era Milei” en Argentina con un duro horizonte económico difícil de resolver. Mira te vuelvo a recordar los datos que reflejan la situación del país: 150 % de inflación interanual, 40% de pobreza, 10% de indigencia, escasez de reservas de divisas, 150% de brecha cambiaría entre el dólar oficial y el paralelo y una deuda con el FMI cercana a los 46 mil millones de dólares. Una de las posibles soluciones estaba en la dolarización. Algo poco probable en estos momentos.

Milei gobernará con un Gabinete muy reducido. Tendrá nueve ministerios, frente a los 18 que había en el Gobierno de Alberto Fernández. Varios de sus ministros proceden de la empresa privada y carecen de experiencia política previa. Néstor Sclausero, argentino y Director Periodístico de la televisión del Grupo Editorial Perfil, explicaba en La Linterna qué le parece la nueva época: “Te diría una sola palabra: incertidumbre”.

El experto destaca que el fenómeno Milei es observado por lo que significa en lo político la aparición, en dos años, de una persona inexistente en la política y convertirse en presidente: “Su hermana se ganaba la vida vendiendo tortas en Instagram y se ha convertido en su mano derecha. Milei se convirtió en un fenómeno a partir de las redes sociales -cuidado con este dato-, a partir de su aparición en medios tradicionales y cortar los videos y subirlos a redes. Por eso llega a los públicos más jóvenes”, destaca Néstor, aclarando que no por este motivo llegó a la presidencia, sino que fue por “los sectores de la sociedad que están cansados de todo. La gente prefiere que se termine todo y comenzar con algo nuevo”.

¿Se puede arreglar la situación económica en Argentina en una legislatura?

“La lógica dice que no se arregla en cuatro años”, apunta Néstor Sclausero. “Los sectores que más van a sufrir por las políticas son los sectores más bajos que le han dado el triunfo y que lo hizo anteriormente al peronismo y al kirchnerismo”.





El experto destaca, sobre todo, la importancia y el papel clave que han tenido las redes sociales en la proyección de Milei como personaje y su alcance de masas. Para ello, cuenta una anécdota muy significativa: “Mi amiga argentina se compró un apartamento y contrató a un albañil ucraniano ilegal y el ucraniano, al notar que es argentina, le dice que admira mucho a un argentino que sigue constantemente. Mi amiga pensó en Messi, Maradona o el Papa, pero se trataba de Milei. Le dijo que lo seguía por el celular. Atención con esto”.

Las relaciones que España tiene con Argentina

Muchas empresas se juegan mucho y dependen directamente de las decisiones que se van a tomar a partir de ahora. Sin embargo, el impacto sobre España es bastante modesto porque Argentina ocupó en 2022 el puesto número 35 de nuestras exportaciones.

Según el último informe del Instituto de Comercio Exterior, las empresas españolas han invertido en Argentina cerca de 15 mil millones de euros. Unas cifras que suponen que Argentina sea el noveno destino más potente para las inversiones españolas. Los principales sectores son la extracción de petróleo, el gas natural, los servicios financieros y la fabricación de productos de hierro y acero.

Las ventas españolas a Argentina han seguido en los últimos 15 años una tendencia paralela a la de la economía argentina, creciendo en momentos de mejora de la actividad y cayendo en épocas de crisis. Ahora todo dependerá de las medidas económicas que Milei decida llevar a cabo.





La situación económica de Argentina

Matías Bolis Wilson, economista jefe de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, adelanta qué se puede esperar de las medidas económicas que mañana se van a dar a conocer y qué puede suponer para los argentinos: “No conozco ningún país que tiene un modelo de corte liberal austriaco -como es Milei-, me imagino más un modelo más parecido a los 90 con algo de desregulación, privatizaciones y algo de cambio fijo. En los 90 tuvimos un modelo parecido. El principal problema que va a intentar atacar es la inflación”.

El economista apuesta por este modelo, ya que “los movimientos de corrección macroeconómica tienen que ser rápidos porque no tienen Milei un sustento político y el costo social debería ser acotado en el tiempo y las medidas deben ser precisas y rápidas. No hay mucho tiempo”.

En cuanto a la posible reacción de los sindicatos ante las políticas económicas de Javier Milei, Bolis Wilson señala que “parte del ajuste si va a ir a pegar a la clase media y baja y hay que negociar en qué parte de la población va a caer el ajuste”. El experto señala que Argentina estaba mostrando un modelo agotado donde “hace más de 10 años que no crece en términos netos”, por lo que, a pesar de no saber si funcionará o no, el cambio era necesario: “Ya se verá cuánto de exitoso o no es el modelo que va a implantar Milei”.