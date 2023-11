La psicóloga García Moreno señala el mayor miedo que sentimos al envejecer y no es la muerte

Según la Organización Mundial de la Salud, a partir de los 74 años es cuando podemos considerar que una persona ha entrado en la etapa de la vejez. Es un momento vital en el que hay muchos cambios. Se agravan los achaques de salud y se pierde independencia. El anciano envejece y empieza a sentir algunos miedos y uno de ellos puede ser la muerte.

Sinfo tiene 79 años y aunque tiene sus limitaciones, ella está bastante bien y explica en'La Linterna'que su marido es diabético y que ella es "la que lleva el tema de su diabetes, vamos al pueblo, él conduce, es una vejez moderada". Esto le permite salir y vivir en casa junto a su marido sin tener que depender mucho de sus hijos. Eso sí, reconoce que les costó mucho superar el síndrome del nido vacío.

Sinfo se siente fuerte, tiene buena salud y todavía puede hacer planes sin depender del todo de sus hijos, decía que "para mis 79 años soy autosuficiente y que Dios me haga caso el tiempo que tenga y lo lleve bien, yo ayudo a mis hijos". Pero, a pesar de esta actitud tan positiva, muchas personas sufren por las consecuencias del paso del tiempo. Cuando la soledad y las limitaciones cambian su forma de vida. ¿Cómo podemos afrontar esta etapa tan importante?

Algunos cambios psicológicos que aparecen con la vejez, explicaba Aurora García Moreno, la neuropsicóloga de cabecera de 'La Linterna', que "durante esta etapa van a surgir una serie de cambios e incluso deterioros afectaciones a nivel cognitivo, emocional, social, pero que va a depender de factores como el estado de salud que se encuentre la persona y la genética. A medida que se va envejeciendo se necesita más tiempo para entender y procesar la información y el cerebro tardaba más en dar respuestas, se es menos preciso, pero tampoco es muy significativo respecto a personas más jóvenes"

Cuanto menos vida social, más soledad

La mente tiene menos trabajo cuando se produce el cese laboral y puede haber "pérdida de memoria y cambios de personalidad". Se reduce la vida social y aparece la soledad. Se trata de algo inevitable y una de las cosas que más teme Sinfo. Este sentimiento afecta a la mayoría de las personas. "Es lo peor que le puede pasar a un anciano".

Se trata de un proceso difícil de afrontar, "empiezan con una negación, no pueden hacer las mismas cosas que antes, no lo reconocen y no piden ayuda. Después pasan por una etapa de confusión que no entienden por qué no pueden hacerlo. Luego por potra fase que lo van entendiendo y piden ayuda a la familia. Posteriormente, pasan por una etapa de sentimientos de apatía, de tristeza, estados depresivos, en las que empiezan a no tener motivación por el futuro. Y finalmente por la etapa de aceptación y aceptan los nuevos roles y se dejan cuidar", explicaba Aurora.

Aspectos positivos de la vejez

La vejez también tiene aspectos positivos, la neuropsicóloga mencionaba que "hay mayor conexión con las emociones porque no se deterioran con el tiempo, lo que permite una mejora en la aceptación de esa realidad de envejecer. Se hacen más selectivos en lo que provoca mayor bienestar y también, como tienen mayor experiencia, el miedo a la muerte lo llevan mejor".

Son edades complicadas, con el paso de los años los hijos se van, ves menos a la familia y a esto se suma que las amistades también van desapareciendo, pero como concluía Aurora, "es una etapa en la que cabe el crecimiento personal".